Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle Ne söyledim de bana hala dargınsın Ben gördüm hatamı paylaştım seninle Ne söyledim de bana hala dargınsın *** Dün sabah erken uyandım Gittim sana güller aldım Mutlu ol diye Mutlu ol diye *** Bu sabah gittiğini anladım Ağladım sana şarkı yazdım Sonsuz ol diye Sonsuz ol diye *** Unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? *** Sen sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle Ne söyledim de bana hala dargınsın Ben gördüm hatamı paylaştım seninle Ne söyledim de bana hala kızgınsın

Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun Yitirilenler apaçık ortada sen hala yüzüme gülümsüyorsun *** Aşk içinde misafir olmaz Ya yalnız sen ve ben İki gönül arasına üç saklanmaz Ya yalnızlık ve ben Ya o ya ben Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben *** Yasaklandın Hep saklandığın bu kalpten kovuldun sen Isınıp uyumayı unut Sarılıp ağlamayı da Günaydın gittim ben Günaydın gittim ben *** Günaydıınnn... gittim ben