Eriğe tuz gibi Yarama buz gibi Bi sen lazım Yüzün cumartesi Her gün bahar gibi Umut lazım *** Ya o seher yeli Bi uçursa kalbini Kapmam lazım Gelip ruhunun en orta yerine Konmam lazım *** Tak edince oluyor İsteyince oluyor Havasından oluyor Hem de tam oluyor *** Tatlıyla balla Sen kes diye söz olurum Kırmızı şalla Gelirsin diye yol olurum *** Beklesem buralar Ne az olurum Ne çok olurum Ama hiç olurum