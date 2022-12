Eriğe tuz gibi Yarama buz gibi Bi sen lazım Yüzün cumartesi Her gün bahar gibi Umut lazım *** Ya o seher yeli Bi uçursa kalbini Kapmam lazım Gelip ruhunun en orta yerine Konmam lazım *** Tak edince oluyor İsteyince oluyor Havasından oluyor Hem de tam oluyor *** Tatlıyla balla Sen kes diye söz olurum Kırmızı şalla Gelirsin diye yol olurum *** Beklesem buralar Ne az olurum Ne çok olurum Ama hiç olurum

Aldım başıma belayı İlk günden belli biraz delisin Biraz kendine has biraz maceracı *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Aldım başıma belayı