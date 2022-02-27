Ellerini beline koymuşsun da Yolumu gözlüyormuş eve Dönüşü bekliyormuşsun *** Gönül diline mührü vurmuşsun da Sözümü bekliyormuş ama Hiç pes etmiyormuşsun *** Ya sabır Allah'ım, ya sabır Ya sabır Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır *** Ellerini beline koymuşsun da Yolumu gözlüyormuş Eve dönüşü bekliyormuşsun *** Gönül diline mührü vurmuşsun da Sözümü bekliyormuş ama Hiç pes etmiyormuşsun *** Ya sabır Allah'ım, ya sabır Ya sabır Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır *** Çok özlemek ceza değil lütuftur Yandım ben O gözlerine bayılmak huzurdur Uyandım ben *** Çok özlemek ceza değil lütuftur Yandım ben O gözlerine bayılmak huzurdur Uyandım ben *** Ya sabır Allah'ım, ya sabır Ya sabır Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır *** Ya sabır Allah'ım, ya sabır Ya sabır Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır *** (Ya sabır...)