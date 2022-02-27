Ya Sabır Şarkı Sözleri
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Ellerini beline koymuşsun da
Yolumu gözlüyormuş eve
Dönüşü bekliyormuşsun
***
Gönül diline mührü vurmuşsun da
Sözümü bekliyormuş ama
Hiç pes etmiyormuşsun
***
Ya sabır
Allah'ım, ya sabır
Ya sabır
Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır
***
Ellerini beline koymuşsun da
Yolumu gözlüyormuş
Eve dönüşü bekliyormuşsun
***
Gönül diline mührü vurmuşsun da
Sözümü bekliyormuş ama
Hiç pes etmiyormuşsun
***
Ya sabır
Allah'ım, ya sabır
Ya sabır
Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır
***
Çok özlemek ceza değil lütuftur
Yandım ben
O gözlerine bayılmak huzurdur
Uyandım ben
***
Çok özlemek ceza değil lütuftur
Yandım ben
O gözlerine bayılmak huzurdur
Uyandım ben
***
Ya sabır
Allah'ım, ya sabır
Ya sabır
Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır
***
Ya sabır
Allah'ım, ya sabır
Ya sabır
Şakaklarım avuçlarımda, ya sabır
***
(Ya sabır...)