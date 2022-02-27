Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz gülü Boynunda boncuklarınla Gül aşka, güzelliğin başka Gülüşün doğsun sabahıma *** Bir şarkıyla umut Bir sözünle hayat tazeleniyorsa Durmayan koşan Aşka engel koymayan kazanıyorsa! *** Senin yerin benim yanımsa İlk adımı ah kim atıyorsa atsın Bir zahmet aşsın duvarları *** Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz gülü Boynunda boncuklarınla Gül aşka, güzelliğin başka Gülüşün doğsun sabahıma *** Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz gülü Boynunda boncuklarınla Gül aşka, güzelliğin başka Gülüşün doğsun sabahıma *** Bir şarkıyla umut Bir sözünle hayat tazeleniyorsa Saatin her dakikası Aklın sende kalması uyutmuyorsa *** Senin yerin benim yanımsa İlk adımı ah kim atıyorsa atsın Yeter ki aşsın duvarları *** Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz gülü Boynunda boncuklarınla Gül aşka, güzelliğin başka Gülüşün doğsun sabahıma *** Kavuşsak mı bir yaz günü Düşsem düşsem yoluna Çıkıp da gelsen mi yaz gülü Boynunda boncuklarınla Gül aşka, güzelliğin başka Gülüşün doğsun sabahıma