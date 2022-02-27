Yaz Gülü Şarkı Sözleri
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Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
***
Bir şarkıyla umut
Bir sözünle hayat tazeleniyorsa
Durmayan koşan
Aşka engel koymayan kazanıyorsa!
***
Senin yerin benim yanımsa
İlk adımı ah kim atıyorsa atsın
Bir zahmet aşsın duvarları
***
Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
***
Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
***
Bir şarkıyla umut
Bir sözünle hayat tazeleniyorsa
Saatin her dakikası
Aklın sende kalması uyutmuyorsa
***
Senin yerin benim yanımsa
İlk adımı ah kim atıyorsa atsın
Yeter ki aşsın duvarları
***
Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
***
Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma