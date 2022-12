Yeniden yandı tüm ışıklar Yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden İçimi eritiyor şimdiden *** Sana saklamışım her şeyin güzelini ben Sevmeler sarılmalar şarkılar öpücükler Bu yüzden koşarak kavuştuk Bu yüzden koptu son fırtına ikimizden Yazarken gidiyor bu yüzden *** Sana saklamışım her şeyin güzelini ben Sevmeler sarılmalar şarkılar öpücükler Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler Bu cümleler *** Senin yanındır sarayım Hadi öp uyandır sevgilim Masallar gibi güzel rüyalar gibi Yaşatır aşkım ikimizi *** Senin yanındır sarayım Hadi öp uyandır sevgilim Ah kaç asır sensizliğim Artık bekletme bizi *** Yeniden yandı tüm ışıklar Yeniden nasıl parlıyor aşk gözlerinden İçimi eritiyor şimdiden Sana saklamışım her şeyin güzelini ben Sevmeler sarılmalar şarkılar öpücükler Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler Bu cümleler *** Senin yanındır sarayım Hadi öp uyandır sevgilim Ah kaç asır sensizliğim Artık bekletme bizi *** Senin yanındır sarayım Hadi öp uyandır sevgilim Masallar gibi güzel rüyalar gibi Yaşatır aşkım ikimizi *** Senin yanındır sarayım Hadi öp uyandır sevgilim Ah kaç asır sensizliğim Artık bekletme bizi *** Keyfi yolunda Aşkı sonunda