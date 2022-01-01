Beşiktaş'ım Sevmişiz Seni Şarkı Sözleri
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Yankı Alper
Beşiktaş'ım Sevmişiz Seni
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Son iki, üç, dört
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Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder
Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter
Senin aşkın uğruna ölmeye değer
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Senin sevgin uğruna tüm stadlarda
Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda
Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Her şey gider kalbimizden, bir sen kalırsın
Gece gündüz aklımızdasın
Bizim için "Sevdadan delirmiş!" diyorlar
Bilmeyenler nasıl anlasın?
***
Gördüğümüz anda siyah beyaz rengini
Görmez olduk başka renkleri
Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini
Beşiktaş'ım o günden beri
***
Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder
Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter
Senin aşkın uğruna ölmeye değer
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Senin sevgin uğruna tüm stadlarda
Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda
Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder
Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter
Senin aşkın uğruna ölmeye değer
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Senin sevgin uğruna tüm stadlarda
Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda
Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Her şey gider kalbimizden, bir sen kalırsın
Gece gündüz aklımızdasın
Bizim için "Sevdadan delirmiş!" diyorlar
Bilmeyenler nasıl anlasın?
***
Gördüğümüz anda siyah beyaz rengini
Görmez olduk başka renkleri
Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini
Beşiktaş'ım o günden beri
***
Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder
Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter
Senin aşkın uğruna ölmeye değer
Beşiktaş'ım sevmişiz seni
***
Senin sevgin uğruna tüm stadlarda
Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda
Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla
Beşiktaş'ım sevmişiz seni