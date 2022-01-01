Yankı Alper

Son iki, üç, dört *** Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter Senin aşkın uğruna ölmeye değer Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Senin sevgin uğruna tüm stadlarda Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Her şey gider kalbimizden, bir sen kalırsın Gece gündüz aklımızdasın Bizim için "Sevdadan delirmiş!" diyorlar Bilmeyenler nasıl anlasın? *** Gördüğümüz anda siyah beyaz rengini Görmez olduk başka renkleri Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini Beşiktaş'ım o günden beri *** Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter Senin aşkın uğruna ölmeye değer Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Senin sevgin uğruna tüm stadlarda Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter Senin aşkın uğruna ölmeye değer Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Senin sevgin uğruna tüm stadlarda Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Her şey gider kalbimizden, bir sen kalırsın Gece gündüz aklımızdasın Bizim için "Sevdadan delirmiş!" diyorlar Bilmeyenler nasıl anlasın? *** Gördüğümüz anda siyah beyaz rengini Görmez olduk başka renkleri Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini Beşiktaş'ım o günden beri *** Varsın olsun, üstümüzden gitmesin keder Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter Senin aşkın uğruna ölmeye değer Beşiktaş'ım sevmişiz seni *** Senin sevgin uğruna tüm stadlarda Aç kaldık, susuz kaldık deplasmanlarda Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla Beşiktaş'ım sevmişiz seni