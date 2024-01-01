Yaşar Gaga

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La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
***
Henüz körpe ve gençken gece
Ve kim bilir de nelere gebe
Oyunu bozma oyna benimle
***
Hadi sil savaş boyalarını
Akacak nasıl olsa sabaha
Yeter indir o dik yakalarını
Biraz rahatla
***
Burası köprüden önceki son çıkış
Sonrası malum hiç kimseye yok kaçış
Aklına uyma sen yine kalbine danış
***
Yeni başladık yok yere dönmek yok
Sonra sınırını mızıkçılık yok
Ya yaşar günü ya ıskalarsın bak
Bu şov bi kerelik sonra tekrar yok
***
Yeni başladık yok yere dönmek yok
Sonra sınırını mızıkçılık yok
Ya yaşar günü ya ıskalarsın bak
Bu şov bi kerelik sonra tekrar yok
***
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na rinna-rinna-o
***
Rinna-rinna-niri, na rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na rinna-rinna-o
***
Henüz körpe ve gençken gece
Ve kim bilir de nelere gebe
Oyunu bozma oyna benimle
***
Hadi sil savaş boyalarını
Akacak nasıl olsa sabaha
Yeter indir o dik yakalarını
Biraz rahatla
***
Burası köprüden önceki son çıkış
Sonrası malum hiç kimseye yok kaçış
Aklına uyma sen yine kalbine danış
***
Yeni başladık yok yere dönmek yok
Sonra sınırını mızıkçılık yok
Ya yaşar günü ya ıskalarsın bak
Bu şov bi kerelik sonra tekrar yok
***
Yeni başladık yok yere dönmek yok
Sonra sınırını mızıkçılık yok
Ya yaşar günü ya ıskalarsın bak
Bu şov bi kerelik sonra tekrar yok
***
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
***
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
Rinna-rinna-niri, na-rinna-rinna-o
-
-
Ah yüreğimde dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
***
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
***
Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekir'e bir türkü selalık
Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık, gündüz mezarlık
-
-
-
-
-
Olaylar olaylar dev yalanlar
Sağ olsun benimle gülüp ağlayanlar
Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor
Gelsin gitsin yansın artık
**
O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı
O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor
O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı
O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı
***
Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla
Takma durma gitsin salla kafacığını yorma
Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla
Mizah anlayışına bayılıyorum
Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum
**
Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda
Düşmez kalkmaz bir Allah
Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla
**
-
Olaylar olaylar dev yalanlar
Sağolsun benimle gülüp ağlayanlar
Bir kal diyor bir git diyor sersemletiyor
Gelsin gitsin yansın artık
**
O bana kadehleri kırdırdı o bana neler yaptırdı
O benim ciğerimi soldurdu o benim sabrımı deniyor
O bana uykuları yaktırdı o bana koyunları saydırdı
O beni daralttı bunalttı o beni kaç kere aldattı
**
Gazla gazla gitsin solla dinle beni yolla
Takma durma gitsin salla kafacığını yorma
Solla solla gitsin gazla ne artizmiş valla
**
Mizah anlayışına bayılıyorum
Her şeyi bir şaka sanıyor şaşırıyorum
**
Aşkından ölecek olsa kah kah güler miydi orda
Düşmez kalkmaz bir Allah
Otursun düşünsün isterse dövünsün, salla
**
-
-
-
Ah yüreğimde dört nala atlar
Atların sağrısında kanatlar
Sağ yanım boydan boya Mezopotamya
Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar
***
Gözlerime astılar seni
Ceylanım kör oldum ben
Ne havan topu ne mermi
Senle vuruldum ben
***
Ah gözümün yaşı sel Selanik
Diyarbekir'e bir türkü selalık
Gezme Ceylan, bu dağlarda gezme
Gece gerdanlık, gündüz mezarlık
-
Just, şşt, just, şşt
Daha doğduk kıçımıza bir şaplak
Yeri göğü yıktık ağlaya ağlaya
Ana, baba aile önceki kurban
Bildikleri o kadar cıs yapma
Cimcire cimcire sevmediler mi?
Severken seni yerim demediler mi?
Korkudan altımıza etmedik mi?
Ya yerlerse diye buyur tramva
Daha üç yaşında çaktık durumu
Hayatta kalmak için yoksa ana
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Kurgusu, projesi, drama, trajedisi
Çaktırma yusuf yusuf stratejisi
Titreye titreye diken üstünde
Bitemedi oyunu, senaryosu, rejisi
Onu söyleme sus, bunu yapma ayıp
Yedi bizi zaten hayatımız kayıp
Dünyanın ta yedi ceddine sayıp
Satalım gitsin valdesini
Daha üç yaşında çaktık durumu
Hayatta kalmak için yoksa ana
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
-
Just, şşt, just, şşt
Daha doğduk kıçımıza bir şaplak
Yeri göğü yıktık ağlaya ağlaya
Ana, baba aile önceki kurban
Bildikleri o kadar cıs yapma
Cimcire cimcire sevmediler mi?
Severken seni yerim demediler mi?
Korkudan altımıza etmedik mi?
Ya yerlerse diye buyur tramva
Daha üç yaşında çaktık durumu
Hayatta kalmak için yoksa ana
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Kurgusu, projesi, drama, trajedisi
Çaktırma yusuf yusuf stratejisi
Titreye titreye diken üstünde
Bitemedi oyunu, senaryosu, rejisi
Onu söyleme sus, bunu yapma ayıp
Yedi bizi zaten hayatımız kayıp
Dünyanın ta yedi ceddine sayıp
Satalım gitsin valdesini
Daha üç yaşında çaktık durumu
Hayatta kalmak için yoksa ana
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geldik bi kere
Yanıcaz adet böyle
Çağrın gelsin acele itfaiye
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo
Geliyo geliyo terlik geliyo
Roket misali hedefe kitleniyo