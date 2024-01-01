Yaşar Güvenir

Sensiz Saadet Neymiş Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın Ne yapsam silemem ki *** Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın Ne yapsam silemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki *** Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alın yazımdın benim Ne yapsam ne yapsam silemem ki *** Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydın Ne yapsam silemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gel desen gel desen gelemem ki

Ah Dede Vah Dede Ben dedeme çekmişim bilmem ki neden Bir elmanın yarısı o yarısı da ben Ağzım burnum gözlerim tıpatıp aynı Hık demiş de burnundan düşmüşüm sanki *** Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden *** Şimdi diyeceksiniz ki ne olmuş sanki Çok maymun iştahlıymış dedem rahmetli Üstelik çok çapkınmış huyu kurusun Ben dedeme çekmişim haberin olsun *** Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden *** Kendime örnek aldım dedemi Yalnız bir tek çiçekle bahar geçer mi Her çiçeğin kokusu adı Damarımda dolaşır dedemin kanı *** Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden *** En sonunda düşündüm banane bundan Sanki öbür dedeler farklı mı ondan En iyisi boş verip aldırmayacaksın Seninle alay eden aynaya baksın *** Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden Ah dede vah dede sen neymişsin sen Dillere düştüm senin yüzünden

Ha Üç Gün Önce Ha Bes Gün Sonra(1975) Bir yaprak dökümüdür,dört bir yandan Bir dostun seninle ağlamış,seninle gülmüş Bir dostun seninle ağlamış,gülmüş Bir sabah gazeteyi açarsın ki Ölmüş *** Ha üç gün önce ha beş gün sonra Saatin çalınca,gelince sıran Nasıl yaşadıysa habersiz Nasıl öldüyse bunca insan X2 *** Bir kaç bahar,bir o kadar kış mevsimi Ömürdür bu,ömürdür kısa Kısmet ne kadarsa Yatakta mı,yavaşca Sokakta mı ansızın Yatakta mı,yavaşca Sokakta mı ansızın *** Ha üç gün önce ha beş gün sonra Saatin çalınca,gelince sıran Nasıl yaşadıysa habersiz Nasıl öldüyse bunca insan X2

Cingene(1976) Tefim ve gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Başımda yemenim Elimde zillerim Çalıp da söylerim Dünyam budur benim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Talihe gülerim Ben bir çingeneyim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Talihe gülerim Ben bir çingeneyim Falıma bakarım İşimi yaparım Canım isteyince Kırlara koşarım Tefim ve gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Her şeye gülerim Ben bir çingeneyim Tefimle gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Her şeye gülerim Ben bir çingeneyim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm