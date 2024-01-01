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7/24 Dinle Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Şarkı Sözleri

Yaşar Güvenir Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Güvenir Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar Güvenir

Yaşar Güvenir

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2

  • Sensiz Saadet Neymiş

  • Oh Olsun(1973)

  • Ah Dede Vah Dede

  • Hersey Bitmedi Bitemez(1976)

  • Bir Kosede Yalniz(1979)

  • Telefondayim Yine(1968)

  • Sen Istedin(1968)

  • Ha Üç Gün Önce Ha Bes Gün Sonra(1975)

  • Hanci - Tanju Okan (1977)

  • Ara Sira Bazi Bazi(1975)

  • Cingene(1976)

  • Hadi Canim Sen de(1975)

  • Ask Hikayesi(1971)

  • Sessiz Gemi(1974)

  • Hasret(1970)

  • Ask Bitmesin(1968)

  • Hatiralar Hayal Oldu(1967)

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