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7/24 Dinle Yaşar Yağmur

Yaşar Yağmur

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01

Hüzzam Saz Semai

Yaşar Yağmur 01:03
02

Leyla Bir Özgecandır

Yaşar Yağmur 03:11
03

Dertliyim Ruhuma Hicran

Yaşar Yağmur 05:48
04

Gidemezsin

Yaşar Yağmur 03:34
05

Seni Kimse Öpmesin

Yaşar Yağmur 04:00
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Albümler

Seni Aradım Çakırkeyf Yaşar Yağmur

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