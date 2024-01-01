Gül sevince anladım ki Çabuk soluyormuş, ah Ben seni gül sanmadım ki Neden acıyor eyvah kalbim? *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Gül, gülünce aşkım aşkım Akıl düşüyor güle Bak, sana ben güller aldım Ama soluyor nafile, ah *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Öyle bir saat tuttum ki içimden Ne kadar gel desen de O kadar daha var ama Öyle akıl almaz geçmişti ki günler Böyle akıllanmaz Her gün birini sever, birine gider Gelmezsen eğer, ah *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Sen gittiğinden beri, ah sen Geri geri aldım saatleri Ben seni seni, vo bırakmam diye Gel, deli gibi bozdum sen gideli *** Ah sen