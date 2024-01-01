Ah Sen Şarkı Sözleri
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Gül sevince anladım ki
Çabuk soluyormuş, ah
Ben seni gül sanmadım ki
Neden acıyor eyvah kalbim?
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Gül, gülünce aşkım aşkım
Akıl düşüyor güle
Bak, sana ben güller aldım
Ama soluyor nafile, ah
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Öyle bir saat tuttum ki içimden
Ne kadar gel desen de
O kadar daha var ama
Öyle akıl almaz geçmişti ki günler
Böyle akıllanmaz
Her gün birini sever, birine gider
Gelmezsen eğer, ah
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Sen gittiğinden beri, ah sen
Geri geri aldım saatleri
Ben seni seni, vo bırakmam diye
Gel, deli gibi bozdum sen gideli
***
Ah sen