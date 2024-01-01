-
Aşkımın yarım kalmış öyküsü
Ömür törpüsü sensiz zamanlar
Aşk yarım yarım yaşanmıyor, canım
Gel bu elmanın yarısını tamamla
***
Talihim makûs, hasret amansız
Ayrılık olmaz böyle zamansız
Talihim makûs, martı firarda
Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda
***
Aşkımın yarım kalmış öyküsü
Ömür törpüsü sensiz zamanlar
Ah, canım benim, ben Akdenizliyim
Yelkenlerimde rüzgâr korkusu
***
Talihim makûs, hasret amansız
Ayrılık olmaz böyle zamansız
Talihim makûs, martı firarda
Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda
***
Aşka hep varım, kaldım uykusuz
Üstümü ört de açık bırakma
Ah, canım benim, tende bulduğumuz
O güzel şeyi başkasında aratma
***
Talihim makûs, hasret amansız
Ayrılık olmaz böyle zamansız
Talihim makûs, martı firarda
Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda
***
Talihim makûs, hasret amansız
Beni bırakma böyle zamansız
Talihim makûs, akıl zararda
Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda
-
Bir rüya gördüm, içinde sen
Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin
Hayırdır inşallah
***
Bir rüya gördüm, içinde sen
Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin
Hayırdır inşallah
***
Dön diyorum dönmüyorsun
Kal diyorum ağlyorsun
Ne yaptığını bilmiyorsun
Hayırdır inşallah
***
Dön diyorum dönmüyorsun
Kal diyorum gidiyorsun
Bir karar bile vermiyorsun
Hayırdır inşallah
***
Bu rüya nerden çıktı geldi sahi
Aradan kaç yıl geçti yoktun hani
Seni çok özlemişim görmeyeli
Hayırdır inşallah
***
Bu kaçıncı ayrılık ayrılık hali
Aşkımız şarkılarda hayat fani
Terler içinde kaldım uyandım ani
Hayırdır inşallah
***
Bir rüya gördüm, içinde sen
Beni terkedip gitmişsin, beni yok etmişsin
Hayırdır inşallah
***
Dön diyorum dönmüyorsun
Kal diyorum ağlyorsun
Ne yaptığını bilmiyorsun
Hayırdır inşallah
***
Bu rüya nerden çıktı geldi sahi
Aradan kaç yıl geçti yoktun hani
Seni çok özlemişim görmeyeli
Hayırdır inşallah
***
Bu kaçıncı ayrılık ayrılık hali
Aşkımız şarkılarda hayat fani
Terler içinde kaldım uyandım ani
Hayırdır inşallah
***
Kaçıncı ayrılık
Aşkımız şarkılarda
Seni çok özlemişim
Hayırdır inşallah
-
Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında
Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında
***
Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında
Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz
Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda
Sevda pek yakında sinemalarda
***
Kimi yellerde aranır
Kimi dağların ardında
Kimi yollarda aranır
Kimi yol ayrımında
***
Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında
Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz
Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda
Sevda pek yakında sinemalarda
***
Benim sevdam cevap bana sevda soranlara
Benim sevdam sanat hatta sinemalarda
Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün
Benim sevdam başlar yeniden her gün
***
Kimi sevdalar aranır hani dağların ardında
Kimi sevdaya boyanır en umulmadık anında
***
Kimi 25'inde kimi bilmem kaçında
Kimi yok der inanmaz kimi bulur anlamaz
Sevda uzak değil ki sevda başucumuzda
Sevda pek yakında sinemalarda
***
Benim sevdam cevap bana sevda soranlara
Benim sevdam sanat hatta sinemalarda
Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün
Benim sevdam başlar yeniden her gün
***
Benim sevdam cevap bana sevda soranlara
Benim sevdam sanat hatta sinemalarda
Benim sevdam yarın benim sevdam öbür gün
Benim sevdam başlar yeniden her gün
-
Yandığım çok oldu
Nazarla göz oldu
Birdenbire karşımda
Sen diye göz doldu
***
Yaşım da çok oldu
Başıma gelen sondu
Birdenbire karşımda
Dillere söz oldu
***
Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan
Bana yalvaran nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
***
Her gün ağlayan, bana yalvaran
Gözüme ziyan nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
***
Ah bir bilsen
Ah bir görsen
Senin aşkın, yarı şaştım
Hmm, göz yakmayan
***
Yandığım çok oldu
Nazarla göz oldu
Birdenbire karşımda
Sen diye göz doldu
***
Yaşım da çok oldu
Başıma gelen sondu
Birdenbire karşımda
Dillere söz oldu
***
Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan
Bana yalvaran nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
***
Her gün ağlayan, bana yalvaran
Gözüme ziyan nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
***
Ah bir bilsen
Ah bir görsen
Senin aşkın, yarı şaştım
Göz yakmayan
***
Her gün ağlayan, bana yalvaran
Gözüme ziyan nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
***
Her gün ağlayan, bana yalvaran
Gözüme ziyan nerede şu an?
Senin aşkın bana şampuan
Ne yüzü ne de gözümü yakmayan
-
Hüzünleniyorum hâlâ
O evin önünden gelip geçerken
"Üzülme" diyor hâlâ bir ses
Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman
***
Sevginin kendi de zamanla değişir
Belki de dönüşür biraz huzur kalır
Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında
Belki de yanağında biraz tuzu kalır
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar
***
Hüzün ağaçları bunlar
O evin önünde sessiz büyüyen
"Üzülme" diyor hâlâ bir ses
Bir deli yıkamaz, aşkımız koskocaman
***
Sevginin kendi de zamanla değişir
Belki de dönüşür biraz huzur kalır
Sevgilim, can evinde sen bana ağladığında
Belki de yanağında biraz tuzu kalır
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Sevmeyi, iki gözüm, anlamıyorlar
***
Bir selvi kadar uzun, bir sevgi daha uzun
Seni ne kadar uzun sevdim bilmiyorlar
Bir selvi kadar uzun, bu sevgi daha uzun
Binlerce gözyaşından kalan biraz tuzun
-
Hey, benim ellerim mi var?
Ey, benim dört yanım duvar
Eh işte, imkansız bir aşkı isteriz
Bize Akdenizli derler
***
Hep böyle içimde kal
Kim daha sen?
Kim daha bana yakın?
Ay, ay
***
Uzak olma eller gibi
Çok özledim deliler gibi
Ben daha deniz yoksulu
***
Hep böyle içimde kal
Kim daha sen?
Kim daha bana yakın?
Ay, ay
***
Uzak olma eller gibi
Çok özledim deliler gibi
Ben daha deniz yoksulu
***
Hey, benim ellerim mi var?
Ey, benim dört yanım duvar
Eh işte, imkansız bir aşkı isteriz
Bize Akdenizli derler
***
Hep böyle içimde kal
Kim daha sen?
Kim daha bana yakın?
Ay, ay
***
Uzak olma eller gibi
Çok özledim deliler gibi
Ben daha deniz yoksulu
***
Hep böyle içimde kal
Kim daha sen?
Kim daha bana yakın?
Ay, ay
***
Sen şimdi uykuda
Sabahlar uzaklarda
Ben hâlâ deniz yoksulu
***
Deniz yoksulu
Deniz yoksulu
***
Deniz yoksulu
Deniz yoksulu
-
Besbelli bir giden var, sen misin yoksa?
Neden bu limanda gemiler ağlamaklı?
Kaldırın şu masayı gözlerimden
Bu ne çok deniz, bu ne çok martı
***
En iyisi meyhane yokluğunda
Belki durulur o zaman bu çalkantı
Götürün şu masayı, gözüm görmesin
Bu ne çok kadeh, bu ne çok rakı
***
Ne güzel ayaklardı ki hâlâ unutmadım
Ve elleri şarkı söylerken ağlardı
Susturun şu şarkıları, yeter artık
Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı
***
Batırın gemileri, vurun zamana
Ya bir hançer verin bana gümüş saplı
Bırakmayın, öldürün, öldürün beni
Bu ne çok keder, bu ne çok acı
***
Besbelli bir giden var, sen misin yoksa?
Neden bu limanda gemiler ağlamaklı?
Kaldırın şu masayı gözlerimden
Bu ne çok deniz, bu ne çok martı
***
Ne güzel ayaklardı ki hâlâ unutmadım
Ve elleri şarkı söylerken ağlardı
Susturun şu şarkıları, yeter artık
Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı
***
Batırın gemileri, vurun zamana
Ya bir hançer verin bana gümüş saplı
Bırakmayın, öldürün, öldürün beni
Bu ne çok keder, bu ne çok acı
***
Bu ne çok deniz, bu ne çok martı
Bu ne çok kadeh, bu ne çok rakı
Bu ne çok keder, bu ne çok acı
Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı
-
Kulaktan yanaktan
Biraz da göz ucundan
Alıştım alıştım alıştım sana
Kulaktan yanaktan
Biraz da göz ucundan
Alıştım alıştım alıştım sana
Alışmak çalışmak kadar zor bana
***
Çalışmak kadar zor dava
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
Bütün bu olanlardan
Bütün yaşananlardan
Öğrendiğim bişey varsa sabır
Sıkıldığın zamanlarda
***
Beni düşün dağılır
Sıkıldığın zamanlarda
Beni düşün dağılır
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
***
Bütün bu olanlardan
Öğrendiğim bişey varsa sabır sabır
***
Okulda çalışmaya alışırken
Yaşamda alışmaya çalışmak gerek
Okulda çalışmaya alışırken
Yaşamda alışmaya çalışmak gerek
Bebek
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
***
Bütün bu olanlardan
Bütün yaşananlardan
Öğrendiğim bişey varsa sabır
Sıkıldığın zamanlarda
Beni düşün dağılır ah
Sıkıldığın zamanlarda
Beni düşün dağılır
Alıştım alıştım alıştım
Alışmalara çalıştım
-
Başım önde sen gönülsün
Gelirim ben çağırıyorsan
Beni burada koyuyorsan
Ağlarım sanma
***
Aşım önde yediğim sen
Geçmiyorsun boğazımdan
Seni nurda buluyorsam
Anlarım sanma
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bir uykuda esniyor bu gönül
Şu dünyada bir sana döndüm ben
Şu garip yüzümü
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bu uykudan uyandır özümü
Şu dünyada ayrılığın lüzumu
Var mı gülüm bana söyle
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bir uykuda esniyor bu gönül
Şu dünyada bir seni gördüm ben
Yeter ağlatma gözümü
-
Ayrılırken var ya
Yüzüne bakamıyorum
Demesi çok zor ya
Elveda diyemiyorum
Aslında olur diye
Gözyaşım yağmur diye
Yağmur durur diye bekledim
Ama yağdı ya
Aklında kalır diye
İçinde durur diye
Bir gün vurur diye git dedim
***
Ne garip nerde başladı nerde bittik ikimiz
Bir muharip bin savaştı sevgimiz
Ne garip nerde başladı nerde bitti sözümüz
Ates söndü yerde kaldı külümüz
***
Ayrılırken var ya
Yüzüne bakamıyorum
Demesi çok zor ya
Elveda diyemiyorum
Aslında bu derdime çare bulunur diye
Kasırga durulur diye bekledim
Ama koptu ya
Aklında kalır diye
İçimde durur diye
Bir gün vurur diye git dedim
***
Ne garip nerde başladı nerde bittik ikimiz
Bir muharip bin savaştı sevgimiz
Ne kolay nerde hani
Nerde simdi o koskoca biz
Nerde simdi o koskoca biz
İki öldü elde kaldı birimiz
İki öldü elde kaldı birimiz
İki öldü elde kaldı birimiz
İki öldü elde kaldı birimiz
Ayrılırken var ya
Git dedim
-
Ağır çek kürekleri
Varmasın kıyıya sandalım
Hayır Allah'tan şer insandan
Sen insan sen de insan değil misin
***
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah
***
Ağır çek kürekleri
Varmasın kıyıya sandalım
Başıma ne işler açtın ey sevgili
Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah
***
Başıma ne işler açtın ey sevgili
Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah
***
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah ah
***
Beni açıklarda bırak
-
Bir istek duydum içimde
Seni sevmenin dışında
Hani sevdanın sınırlarını arıyorum ya
Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak
Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam
Sen beni bilirsin
Bu gece beni arayabilir misin
Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak
Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok dayanamam
Sen beni bilirsin
Bu gece beni arayabilir misin
***
Bir istek duydum içimde
Hani sevmenin dısında
Ümitsiz ama acele aşk aranıyor
Bu gece sen gelsen gelsen sensiz olmayacak
Ben senden sensiz ayrı kalmaya çok
Dayanamam
Sen beni bilirsin
Bu gece beni arayabilir misin
***
Bir liste buldum cebimde
Senin ismin en başında
Hadi bir arayayım dedim de hep meşgul çalıyor
Bu gece sen gelsen kalsan
Gerisini boşver
Sen gelsen ilham perisini boşver
Bir şarkı yazsam ne sevimlisin
Bu gece beni arayabilir misin
***
Bu gece sen gelsen kalsan
Gerisini boşver
***
Sen gelsen ilham perisini boşver
Bir şarkı yazsam ne sevimlisin
Bu gece beni arayabilir misin
Bu gece beni arayabilir misin
-
Sen de her şey gibi yanımda iken
Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken?
Sen de her şey gibi yanımda iken
Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken?
***
Git, git benden uzak, uzak bir yere git
Ne olur içimde her zaman bir ümit
***
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
***
Sen de her şey gibi yanımda iken
Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken?
Sen de her şey gibi yanımda iken
Sen misin, sen mi oluyorsun gözlerimde diken?
***
Git, git benden uzak, uzak bir yere git
Ne olur içimde her zaman bir ümit
***
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
***
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı hâlinde kal
***
Her uzak şey gibi öyle yalnız hayal
Yalnız rahiya ve renk şarkı, şarkı...
-
Hep benim mi başımda esecek kış yelleri?
Hep bu soğuk rüzgârlardan üşüyen ellerim mi olacak?
Ellerini tutuşumla bitecek tüm dertlerim
Yok mu soğuk rüzgârlarda üşüyen ellerimden tutacak?
***
Uyku düşmüyor gecelerime
Sen bunu düşünüyor musun?
Uyku düşmüyor gecelerime
Üşüyorum, üşüyor musun?
Her şey değişiyor, bir şey değişmiyor
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca
***
Benim mi başımda esecek kış yelleri?
Hep bu soğuk rüzgârlardan üşüyen ellerim mi olacak?
Ellerini tutuşumla bitecek tüm dertlerim
Yok mu soğuk rüzgârlarda üşüyen ellerimden tutacak?
***
Uyku düşmüyor gecelerime
Sen bunu düşünüyor musun?
Uyku düşmüyor gecelerime
Üşüyorum, üşüyor musun?
Her şey değişiyor, bir şey değişmiyor
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca
***
Ah, bu hayat mı ve bunca acıya niye, ben bu şarkıyı kime yazmıştım?
***
Umutlar vardır
Dönersin diye
Mutluluk yaşarken değil
Sonradan hatırlanır da niye?
***
Umutlar vardır
Dönersin diye
Mutluluk yaşarken değil
Sonradan hatırlanır da niye?
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca
***
Başımda sevdan
Kaşımda sevdan
Gözümde sevdan her gece
Uyumuyor ben uyumayınca