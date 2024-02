Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı Ömrünün son kârı ben değil miydim Soldun bak ellerde dikenli tellerde Keşke beni çok değil de hep sevseydin *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Madem kalbimden gittin Hala ne işin var aklımda Zaten beni başka sevdin Aşk diyorlar buna her lisanda *** Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı Ömrünün son kârı ben değil miydim Soldun bak ellerde dikenli tellerde Keşke beni çok değil de hep sevseydin *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun *** Dünya bir gün dönmediğinde Sular alev alıp sönmediğinde Kalbinden vurulup ölmediğinde Sen anca o gün beni unutursun Sen anca o gün beni unutursun