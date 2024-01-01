Şehir Yalnızlığı Şarkı Sözleri
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Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı
Ömrünün son kârı ben değil miydim
Soldun bak ellerde dikenli tellerde
Keşke beni çok değil de hep sevseydin
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Madem kalbimden gittin
Hala ne işin var aklımda
Zaten beni başka sevdin
Aşk diyorlar buna her lisanda
***
Bu neyin inkarı kalbinin hünkarı
Ömrünün son kârı ben değil miydim
Soldun bak ellerde dikenli tellerde
Keşke beni çok değil de hep sevseydin
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
***
Dünya bir gün dönmediğinde
Sular alev alıp sönmediğinde
Kalbinden vurulup ölmediğinde
Sen anca o gün beni unutursun
Sen anca o gün beni unutursun
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Martılara simit attım bugün
Sevabı senin olsun
Seni sevdiğim her gece senin hakkın
Sabahı benim olsun
***
Bir kır papatyasına bizi sordum
Cevabı bende kalsın
Kimin suçu varsa ayrılığımızda
Günahı onlar alsın
***
Bu aşk bozumunda
İki yaralı kalp hasat
Dur bakalım daha neler
Gösterir hayat
***
Şimdi biz senle ayrı ayrı şehirlerde
Aynı şarkıyı dinliyoruz belki de
Benim aklım sende seninki nerde
***
Şimdi biz senle ayrı ayrı gönüllerde
Aynı sevdayı düşlüyoruz belki de
Benim kalbim sende seninki kimde
Söyle söyle?
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