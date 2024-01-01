-
Hem arkadaş hem de dostumdun sen benim
Ayrılığı kaldıramaz şimdi yorgun bedenim
Yine gece inerken sessiz odama
Gözlerin gelir aklıma ah gözlerin sebebim
***
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıllar sonra karşılaşıp seninle
Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte
***
Kapıyı çalıp giriversen içeri
Sarılıp hissetsem sımsıcacık tenini
Konuşamasam aklım gitse başımdan
Seyretsem gözlerini
***
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıllar sonra karşılaşıp seninle
Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte
***
Nerdesin şimdi ah nerde
Hasretin büyüyor her an yüreğimde
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıldızlar da senindir ay da
Ne bölüştüysek yarı yarıya
-
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle buluşmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Benim hemen toparlanmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seni biraz yumuşatmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle sarışmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle karışmam lazım
-
Seninle çok uzaklarda
Issız bir adada olsak
Başbaşa kalsak diyorum
***
Sabahları balık tutup
Akşama mumları yaksak
Seni bir öpsem diyorum
***
Güneş doğarken uyusak
Akşam olunca uyansan
Biraz yaşasak diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
***
Duymasın kalmasın şehirde
Bilenler herkese anlatsın
Tulumba tatlısı , padişahın kızı
SENİ SEVİYORUM
***
Herkes sokaklara dökülsün
Alkışlayın güzel prensesi
Okyanus incisi , dünya birincisi
SENİ SEVİYORUM
***
Hiç canım istemiyor
Bugün biraz ara versem
İşe gitmesem diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
-
Neler yaşadım şu kısa hayatımda
Sen benim tek hatıramsın...
Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam...
Bin yıl daha yaşasam da,
Günlerden sen, aylardan sen
Yıllar zaten sensin
***
Nasıl ayrılacağız biz seninle
Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana
Ellerin ellerimde olsun daima
Beni sen uğurla son yolculuğuma
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen.
Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan
Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim
***
Öyle hüzünlü bakma kar tanesi.
Bu defa götüremem yanımda seni.
Aklım sende kalır sakın ağlama.
İyi geceler der gibi uğurla beni
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
-
Neler yaşadım şu kısa hayatımda
Sen benim tek hatıramsın...
Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam...
Bin yıl daha yaşasam da,
Günlerden sen, aylardan sen
Yıllar zaten sensin
***
Nasıl ayrılacağız biz seninle
Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana
Ellerin ellerimde olsun daima
Beni sen uğurla son yolculuğuma
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen.
Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan
Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim
***
Öyle hüzünlü bakma kar tanesi.
Bu defa götüremem yanımda seni.
Aklım sende kalır sakın ağlama.
İyi geceler der gibi uğurla beni
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
-
seni çok özledim
gece gözlüm benim
gemilere bin gel yine gidersin
***
sonbahar rüzgarı
kırarken dalları
ayrı düşen yaprak
yaşar mı söyle
***
olsaydım olsaydım
ben yağmur olsaydım
düşseydim bulutlardan
kirpikte dursaydım
***
olsaydım olsaydım
ben rüzgar olsaydım
esseydim denizlerde
kalbinde uyusaydım
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan bulutları tut gel
yine gidersin
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan denizleri geç gel
yine gidersin
-
olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
gittiğin o günden beri
hasretin Azrail gibi
sen dönmeden ölmeyeceğim
***
olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
bir gün olsun gel yanıma
gel de gözlerim sevinsin
sen uyu ben seni beklerim
***
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma yanına
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma canımı
***
neredesin sen neredesin sen?
gözüm yollarda seni beklerken
hiç mi sevmiyorsun?
seven bu kalbin dualarında çığlıklarında
senin adın var hiç mi duymuyorsun?
-
Rüzgârın aşina şarkısıdır dışarıda
Yağmurlar çanak tutar yalnızlığına
Gözyaşın süzülürken kirpiklerinden
Sen güzel şeyler düşün, boş ver, ağlama
En zoru gecelerdir ayrılıklarda
Sen bir yandasın, canının içi bir yanda
"Üf", deyince sönmez içindeki ateşler
Sen güzel şeyler düşün, girme günaha
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, eteği narlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, taşları ahlı dağlar
Bu sevda, bu hasret müebbet
Saatler küçüldükçe daralır çemberin
Boş duvarlarda çizilirken hayallerin
Şöyle derin bir duman al can düşmanından
Sen güzel şeyler düşün, boş ver, ağlama
Limon çiçekleri solarken soğuklarda
Sen çınar ol, dikil karların karşısına
Varsın koparsınlar kökünden dallarını
Sen güzel şeyler düşün, girme günaha
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, taşları ahlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, nakışı mermi dağlar
Bu sevda, bu hasret müebbet
Rüzgârın aşina şarkısıdır dışarıda
Yağmurlar çanak tutar yalnızlığına
Gözyaşın süzülürken kirpiklerinden
Sen güzel şeyler düşün, boş ver, ağlama
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, eteği narlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, taşları ahlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, yelesi karlı dağlar
Bu dağlar, bu dağlar, nakışı mermi dağlar
-
kimler üzmüş birtanemi
kimler inciltmiş
kimler kıymış kıymetlimi
kimler ağlatmış
neden küsmüş bu
dünyaya benim sevgilim
dinle beni gözbebeğim
bak gözlerime
dinle yavrucuğum
hayat bir masaldır
kurtlarla kuzular birlikte yaşar
bazan geçmez günler
bazan akşam olmaz
bazan unutursun
bazan mümkün olmaz
hiç kimse anne kadar
üzülmez ki bir damla gözyaşı dökerken
kim koparıpta verir sana kalbini
anne gibi bebeğim
hiç kimse anne kadar sevemezki
birtanem cennet kokulum benim
gurur duyarım canımı veririm sana
iste yeter bebeğim
kimler üzmüş birtanemi
kimler inciltmiş
dinle beni gözbebeğim
ne oldu söyle
-
Hevesim yok hiçbir şeyde efendim
Yandım soğuk küle döndüm efendim
Demem o ki âşık olmuşum sana
Dinle biraz, anla biraz
Öyle bir derde düştüm ki efendim
Adam boyu hasret biçtim efendim
Demem o ki dönmek zamanı şimdi
Dinle biraz, anla biraz
Üç gün olsa geçerdi
Beş gün olsa biterdi
Bende sabır tükendi
Ben de tükendim artık
Ah, yarın yine gelmezsen
Eğer ben de ölmezsem
Sabahın ışığında
Kapındayım efendim
Sol yanıma ateş düştü efendim
Sen taş oldun, kılıç kesmez efendim
Demem o ki sevda zamanı şimdi
Dinle biraz, anla biraz
Hep gidenler geri geldi efendim
Gözüm yolda, gönül yorgun efendim
Demem o ki dönmek zamanı şimdi
Dinle biraz, anla biraz
Saraydan evim olsa
Bu dünya benim olsa
Müptela oldum sana
Unutamam efendim, ah
Üç gün olsa biterdi
Beş gün olsa geçerdi
Bende sabır tükendi
Ben de tükendim artık
Yarın yine gelmezsen
Eğer ben de ölmezsem
Sabahın ışığında
Kapındayım efendim