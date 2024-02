Hem arkadaş hem de dostumdun sen benim Ayrılığı kaldıramaz şimdi yorgun bedenim Yine gece inerken sessiz odama Gözlerin gelir aklıma ah gözlerin sebebim *** Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıllar sonra karşılaşıp seninle Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte *** Kapıyı çalıp giriversen içeri Sarılıp hissetsem sımsıcacık tenini Konuşamasam aklım gitse başımdan Seyretsem gözlerini *** Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıllar sonra karşılaşıp seninle Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte *** Nerdesin şimdi ah nerde Hasretin büyüyor her an yüreğimde Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıldızlar da senindir ay da Ne bölüştüysek yarı yarıya

Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle buluşmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Benim hemen toparlanmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seni biraz yumuşatmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle sarışmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle karışmam lazım