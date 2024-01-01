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7/24 Dinle Sevda Sinamalarda

Sevda Sinamalarda Şarkı Sözleri

Yaşar Sevda Sinamalarda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Sevda Sinamalarda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Sinamalarda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar

Yaşar

Sevda Sinamalarda

  • Başımda Sevdan

  • Hayırdır İnşallah

  • Sevda Sinemalarda

  • Göz Yakmayan

  • Selvi

  • Deniz Yoksulu

  • Yılgın

  • Alıştım

  • Akdenizli

  • Cumartesi

  • Elde Var Bir

  • Kayıkçı

  • Beni Arayabilir Misin

  • Şarkı Halinde Kal

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