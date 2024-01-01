Beni Unutma Şarkı Sözleri
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Çok istiyorum, çok istiyorum
Bak gülümsüyorum
Özene bezene sana topluyorum
Kır çiçeklerini
***
Yık perdeleri, viran eylemeli
Sonunu biliyorum
Yine de dönüyorum, aşkınla dönüyorum
Ben sana pervane
***
Çok istiyorum, çok istiyorum
Bak gülümsüyorum
Özene bezene sana topluyorum
Kır çiçeklerini
***
Yık perdeleri, viran eylemeli
Sonunu biliyorum
Yine de dönüyorum, aşkınla dönüyorum
Ben sana pervane
***
Beni sevdiğine say sen
Geçen yılları
Bir aşkın rakamı, ah
Unut aşkım öbür sayıları
***
Bir, beni unutma
İki, beni unutma
Üç, beni unutma
***
Bir, beni unutma
İki, beni unutma
Üç, beni unutma
***
Yok istiyorum, yok istiyorum
Aşk benim diyorum
Sana ne kime ne, yine topluyorum
Kır çiçeklerini
***
Onu ben bilirim, sana sormuyorum
Vur çiçeklerimi
Gücümü deniyorum, aşkımı deniyorum
Bundan sana ne?
***
Beni sevdiğine say sen
Geçen yılları
Üç Allah'ın hakkı
Unut aşkım öbür sayıları
***
Bir, beni unutma
İki, beni unutma
Üç, beni unutma
***
Bir, beni unutma
İki, beni unutma
Üç, beni unutma
***
Beni unutma
Beni unutma