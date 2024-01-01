Çok istiyorum, çok istiyorum Bak gülümsüyorum Özene bezene sana topluyorum Kır çiçeklerini *** Yık perdeleri, viran eylemeli Sonunu biliyorum Yine de dönüyorum, aşkınla dönüyorum Ben sana pervane *** Çok istiyorum, çok istiyorum Bak gülümsüyorum Özene bezene sana topluyorum Kır çiçeklerini *** Yık perdeleri, viran eylemeli Sonunu biliyorum Yine de dönüyorum, aşkınla dönüyorum Ben sana pervane *** Beni sevdiğine say sen Geçen yılları Bir aşkın rakamı, ah Unut aşkım öbür sayıları *** Bir, beni unutma İki, beni unutma Üç, beni unutma *** Bir, beni unutma İki, beni unutma Üç, beni unutma *** Yok istiyorum, yok istiyorum Aşk benim diyorum Sana ne kime ne, yine topluyorum Kır çiçeklerini *** Onu ben bilirim, sana sormuyorum Vur çiçeklerimi Gücümü deniyorum, aşkımı deniyorum Bundan sana ne? *** Beni sevdiğine say sen Geçen yılları Üç Allah'ın hakkı Unut aşkım öbür sayıları *** Bir, beni unutma İki, beni unutma Üç, beni unutma *** Bir, beni unutma İki, beni unutma Üç, beni unutma *** Beni unutma Beni unutma