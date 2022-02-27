benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle sen beni hatırlarsın şarkılar yazardı dersin.. seneler sonra yine *** benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle sen beni hatırlarsın şarkılar yazardı dersin.. aklında öyle kalsın *** sevenin yolu açık olsun sevgilim biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim uzun sahiller boyunca yürüsem sessiz usulca sığınacağım liman yok.. sevgilim senden başka *** benim bütün rüyalarım seninle ahh unutmak ne yalan kelime sen beni hatırlarsın şarkılar yazdı dersin.. aklında öyle kalsın... *** sevenin yolu açık olsun sevgilim biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim ben ne sahiller dolaştım denizler fırtınalarda ve bir sahile ulaştım kimse yok benden başka.. *** benim bütün rüyalarım seninle her sabah uyanırsın benimle bir gitar sesi duyarsın.. aklında öyle kalsın...!!!!

Hiç niyetim yoktu Ben maziye Dönüp seni anıp,düşünmeye Eski bir şarkının o an birden Geldiğini duydum penceremden *** Koştum birden koştum baktım hemen Seni aradım hep penceremden Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka, kollarda *** Kapandı pencerem, şarkım sustu Artık o kalbimde çalıyordu O eski hislerim tekrar coştu Fakat ne yazık ki sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka, kollarda