Sen İstinye'de bekle, ben buradayım İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım Çünkü ben buradayım karanlıktayım Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Çünkü ben buradayım, karanlıktayım Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor Şarabım bütün ekşi suyum soğuk Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum *** Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git *** Sen İstinye'de bekle, ben buradayım İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım Çünkü ben buradayım karanlıktayım Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Çünkü ben buradayım, karanlıktayım Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor Şarabım bütün ekşi suyum soğuk Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git *** Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum *** Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git *** Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor Sana ait ne varsa hiçbiri benim değil Belki ölmek hakkımı kullanıyorum Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git *** Belki ölmek hakkımı kullanıyorum Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git *** Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git *** Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git