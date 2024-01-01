Beş Dakika Bekle Git Şarkı Sözleri
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Yaşar
Beş Dakika Bekle Git
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Sen İstinye'de bekle, ben buradayım
İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım
Çünkü ben buradayım karanlıktayım
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Çünkü ben buradayım, karanlıktayım
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
Şarabım bütün ekşi suyum soğuk
Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin?
Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç?
Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu?
Ben senin olmadığını arıyorum
***
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
***
Sen İstinye'de bekle, ben buradayım
İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım
Çünkü ben buradayım karanlıktayım
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Çünkü ben buradayım, karanlıktayım
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
Şarabım bütün ekşi suyum soğuk
Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Yanımda olmadın mı; seni daha birçok seviyorum
Belki gelmem, gelemem beş dakika bekle git
***
Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin?
Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç?
Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu?
Ben senin olmadığını arıyorum
***
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
***
Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor
Sana ait ne varsa hiçbiri benim değil
Belki ölmek hakkımı kullanıyorum
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
***
Belki ölmek hakkımı kullanıyorum
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
***
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
***
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git