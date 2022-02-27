Seyyah oldum şu alemi gezerim Bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımca okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu *** İki elim gitmez oldu yüzümden Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden Kusurumu gördüm kendi özümden Bir dost bulamadım gün akşam oldu *** Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk Tükendi taneler kalmadı azık Yazık şu geçen ömre yazık Bir dost bulamadım gün akşam oldu *** Kul Himmet üstadım ummana dalam Gidenler gelmedi bir haber alam Kah giyindim kah kuşandım bir zaman Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Beni koyup gitme ne olursun Durduğun yerde dur Kendini martılarla bir tutma Senin kanatların yok *** Düşersin yorulursun Beni koyup gitme ne olursun *** Bir deniz kıyısında otur. Gemiler sensiz gitsin bırak Herkes gibi yaşasana sen İşine gücüne baksana *** Evlenirsin çocuğun olur Beni koyup gitme ne olursun Sonun kötüye varacak Beni koyup gitme ne olursun *** Elimi tutuyorlar ayağımı Yetişemiyorum ardından Hevesim olsa param olmuyor Param olsa hevesim *** Yaptıklarını affettim Beni koyup gitme ne olursun Seninle gelmeyeceğim yine de Beni koyup gitme ne olursun