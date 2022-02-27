Sevdiğim Şarkılar Şarkı Sözleri
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Hiç niyetim yoktu
Ben maziye
Dönüp seni anıp,düşünmeye
Eski bir şarkının o an birden
Geldiğini duydum penceremden
***
Koştum birden koştum baktım hemen
Seni aradım hep penceremden
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka, kollarda
***
Kapandı pencerem, şarkım sustu
Artık o kalbimde çalıyordu
O eski hislerim tekrar coştu
Fakat ne yazık ki sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka, kollarda
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benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazardı dersin.. seneler sonra yine
***
benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazardı dersin.. aklında öyle kalsın
***
sevenin yolu açık olsun sevgilim
biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim
uzun sahiller boyunca yürüsem sessiz usulca
sığınacağım liman yok.. sevgilim senden başka
***
benim bütün rüyalarım seninle
ahh unutmak ne yalan kelime
sen beni hatırlarsın
şarkılar yazdı dersin.. aklında öyle kalsın...
***
sevenin yolu açık olsun sevgilim
biz aşkı aşktan daha çok sevdik sevgilim
ben ne sahiller dolaştım
denizler fırtınalarda ve bir sahile ulaştım
kimse yok benden başka..
***
benim bütün rüyalarım seninle
her sabah uyanırsın benimle
bir gitar sesi duyarsın.. aklında öyle kalsın...!!!!
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