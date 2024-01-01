Bu İş Çok Zor Yonca Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü gülmeyi unutunca Taş yüreklerde kilitli duygular Kapılar açılmayınca *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü bizler istemeyince En çok bağıran en doğru sayılır İnsanlar işitmeyince *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor, çok zor Yonca Çünkü sevmeyi bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince *** Bu iş zor çok zor Yonca Çünkü bizler duymayınca Birinin eli herkesin cebinde İnsanlar umursamayınca *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar aylar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca Hiç soru sormadan durur *** Bu iş zor Yonca Çünkü insanlar yıllar boyunca

Değirmenler Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahtaboşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya, Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına Ve sen ben, değirmenlere karşı bile bile birer yitik Savaşçı, Akarız dereler gibi denizlere, belki de en güzeli böyle... Uçurma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş

Küçük Şeyler Hep küçük şeyler bizi usandıran Küçük şeyler bizi utandıran Hep küçük şeyler bizi yarıştıran Küçük şeyler bizi uzlaştıran Küçük şeyler, hepsi de küçücük şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hep kısa anlar, mutluluklar Hayal görür uzun sananlar Hep kısa anlar karar verdiğimiz Sonra günler boyu neden diye düşündüğümüz Kısa anlar, hepsi de kısacık anlar Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hep büyük düşler peşinde koştuğumuz Sonra neredeyiz diye içinde kaybolduğumuz Hep büyük düşler elimle tutamadığım Hiç görmediğim, yaşamadığım Büyük düşler, hepsi de küçücük şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hepsi de küçücük şeyler Küçücük şeyler Hep küçük şeyler bizi savaştıran Küçük şeyler bizi barıştıran Hep küçük şeyler seni sevdiğim Küçük şeyler seni üzdüğüm Küçük şeyler, hepsi de minicik şeyler Bizi yönlendiren, sevindiren, düşündüren Hepsi de küçücük şeyler Küçücük şeyler

Normal Biralar soğuk mu dedim Dedi ki normal Peki ya havalar? Valla gayet normal İşler dedim, gidişler dedim Hepsi normal Peki dedim ya sen, ben? Dedi ki normal Peki biz, ikimiz? Valla gayet normal Halimiz dedim Ne dese beğenirsiniz? Normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal? ** Peki dedim ya Türkiye? Dedi normal Peki AB diye sordum Dedi çok normal Peki ABD? Dedi ki normal Peki dedim ya DGM? Dedi ki normal Ya ohal o kadar yıl? Bilmem normal Ya zap, gap, Hasankeyf? Hepsi normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal? ** Peki dedim ya medya müzik? Dedi ki normal Ya reklamlar, reyting? Valla gayet normal Yahu hiç mi ilginç yok dedim Dedi ki normal Peki trafik katliam? Dedi normal Ya Susurluk, kamyon? Valla gayet normal Yine kaybettik dedim Dedi ki normal ** Ooo biri anlatsın hemen nedir bu normal? Ooo canım sıkılıyor artık yoksa ben miyim anormal

Bu Su Hiç Durmaz Kar gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler Teker teker döküldüler Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi İnanmayanlar beklediler Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Nar gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı İnsanlar inanmadılar Sustun konuşmadın, sonra kaçtın arkana bakmadan İnsanlar şaşırdılar Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz