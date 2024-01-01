Cadde Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz İki kişiliktir aşk aslında Bitivermekte birinciyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz Yeni biri çıkarsa karşına Unutma biz hala sevgiliyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında

Anlatamıyorum Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun *** Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun

Gamzelendi Günler boş yere boş yere Geçmez göz göre göz göre Sevdan ellere ellere Gitse yazık olmaz mı? *** Günler boş yere boş yere Geçmez göz göre göz göre Sevdan ellere ellere Gitse yazık olmaz mı? *** Orada burada zor anımda Etme bulma dünyasında Çekip aldım seni yanıma *** Olsa olsa kitaplarda Sayfalarda yazıp dursa Masalını anlatsam sana *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Günler boş yere boş yere Geçti göz göre göz göre Sevdan yerlere yerlere Düşse yazık olmaz mı? *** Orada burada zor anımda Etme bulma dünyasında Çekip aldım seni yanıma *** Olsa olsa kitaplarda Sayfalarda yazıp dursa Masalını anlatsam sana *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm? *** Gamzelendi yine yüzüm Mühürlendi sana gözüm Üzüm üzüm bakma öyle Dayanamam yalan mı gözüm?