Cadde Şarkı Sözleri
Yaşar Cadde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Cadde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cadde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Nedir o akan yazık yaşına
Zaten hep yalnız değil miyiz
İki kişiliktir aşk aslında
Bitivermekte birinciyiz
Ağlama çiçeğime su
Çiyle gelen çiçek buğusu
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Nedir o akan yazık yaşına
Zaten hep yalnız değil miyiz
Yeni biri çıkarsa karşına
Unutma biz hala sevgiliyiz
Ağlama çiçeğime su
Çiyle gelen çiçek buğusu
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
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Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben
Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak
Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak
Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
***
Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak
Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken
Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
-
Günler boş yere boş yere
Geçmez göz göre göz göre
Sevdan ellere ellere
Gitse yazık olmaz mı?
***
Günler boş yere boş yere
Geçmez göz göre göz göre
Sevdan ellere ellere
Gitse yazık olmaz mı?
***
Orada burada zor anımda
Etme bulma dünyasında
Çekip aldım seni yanıma
***
Olsa olsa kitaplarda
Sayfalarda yazıp dursa
Masalını anlatsam sana
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Günler boş yere boş yere
Geçti göz göre göz göre
Sevdan yerlere yerlere
Düşse yazık olmaz mı?
***
Orada burada zor anımda
Etme bulma dünyasında
Çekip aldım seni yanıma
***
Olsa olsa kitaplarda
Sayfalarda yazıp dursa
Masalını anlatsam sana
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
-
Seni deli seven
Beni bilmez misin sen
Gerekirse canını veren
Beni bilmez misin sen
***
Gidip geri gelen olmuyor
Seni şu denizden çıkartmıyor
Olmuyor yok olmuyor
Seni seni seni geri vermiyor
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Seni deli seven
Beni bilmez misin sen
Gerekirse canını veren
Beni bilmez misin sen
***
Gidip geri gelen olmuyor
Seni şu denizden çıkartmıyor
Ah hayat garip hayat
Seni seni bana geri vermiyor
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
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