Yine kar yağıyor sokaklara Sana yar yol bulamıyorum Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Yaptığın cezaya girer senin Gün olur her alev küllenir Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor

Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mi dünyada askından başka Yandı derken söner gibidir *** Her derdime yar ortağım ol da Gökten melekler iner gibidir o zaman Al aşkını yar ah ver aşkını yar Aşk kışın doğan güneşler gibidir *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar *** Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada *** Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mı dünyada aşkından başka Aşk sevdiğim şehirler gibidir *** Her derdime yar ortağım ol da Gökten melekler iner gibidir o zaman Al aşkını yar ah ver aşkını yar Aşk kışın doğan güneşler gibidir *** *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar *** Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada

Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür *** Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür *** Bırak Dudaklarından benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Bırak kulaklarımdan sesin uğulsun Bırak Ellerim saçlarına dokunsun *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak sadece sen ve ben.. *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak sadece sen ve ben..

Hüzünler başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Sahip olduğum her şeydin Her şeyimi alıp gittin *** Bu kaçıncı hasretim aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi