Baba Şarkılar Cd 2 Şarkı Sözleri
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Başım önde sen gönülsün
Gelirim ben çağırıyorsan
Beni burada koyuyorsan
Ağlarım sanma
***
Aşım önde yediğim sen
Geçmiyorsun boğazımdan
Seni nurda buluyorsam
Anlarım sanma
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bir uykuda esniyor bu gönül
Şu dünyada bir sana döndüm ben
Şu garip yüzümü
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bu uykudan uyandır özümü
Şu dünyada ayrılığın lüzumu
Var mı gülüm bana söyle
***
Seni geri istiyor bu gönül
Bir uykuda esniyor bu gönül
Şu dünyada bir seni gördüm ben
Yeter ağlatma gözümü
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Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Olur mu bu aşkı? bir anda silmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
***
Mümkün değil benim sensiz yaşamam
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
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Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu?
Düştüğü yollar da hayat doluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
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İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
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Dudağımda hıçkırık gözlerimde yaş
Her boşalan kadehte bir umut arıyorum
Beni bilmeyenler desinler ayyaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ellerim her zaman boş hayallerim solmuş
Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum
Gülme dostum halime içeyim yavaş yavaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
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Seyyah oldum şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk
Tükendi taneler, kalmadı azık
Yazık şu geçen ömrüme yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Yazık şu geçen ömrüme yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
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