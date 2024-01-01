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7/24 Dinle Eski Yazlar (Revised)

Eski Yazlar (Revised) Şarkı Sözleri

Yaşar Eski Yazlar (Revised) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Eski Yazlar (Revised) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eski Yazlar (Revised) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar

Yaşar

Eski Yazlar (Revised)

  • Devinim (Hip Hop Alaturka Mix)

  • Denizin Tuzu

  • Ahududu Şekerim (Ethno Tribal Mix)

  • Ahududu Şekerim

  • Ayrılık Geçer

  • Denizin Tuzu (Latin Dance Mix)

  • Devinim

  • Eski Yazlar (House Mix)

  • Eski Yazlar

  • Nerelerdesin

  • Son Gece (Club Mix)

  • Son Gece

  • Toplayıver Beni (Club Mix)

  • Toplayıver Beni (Senfonik)

  • Toplayıver Beni

  • Yüreğimi Kaybettim

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