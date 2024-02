Devinim (Hip Hop Alaturka Mix) Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme böyle Bak bitiyor aşklarım *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme zaman Bak bitiyor aşklarım *** Sensiz geçiyor gecelerim Sensiz geçiyor gecelerim *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Yalnızlığım geldi yine aklıma Yalnızlığım geldi yine aklıma *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin diye Aklım başımdan gider *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin yine Aklım başımdan gider *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme böyle Bak bitiyor aşklarım *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Yalnızlığım geldi yine aklıma Yalnızlığım geldi yine aklıma *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin diye Aklım başımdan gider *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin yine Aklım başımdan gider *** Çırpınır kalbimde devinim Çırpınır kalbimde devinim *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme zaman Bak bitiyor aşklarım

Denizin Tuzu Denizin tuzu yerlerde Senin yüzün ellerde Bakma bana şimdi öyle dargınım sana Bakma bana şimdi öyle dargınım sana *** Döktün su elime Koydun el yerine Başka başka yerlerde ayrıyım sana Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana *** Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden Yalnızca gözyaşı mı? Yalnızca yalan mıydı söylediklerin Dargınım sana... *** Bilmem yerini yurdunu Bulamam yolunu Bilmem yerini yurdunu Soramam yolunu *** Denizin tuzu yerlerde Senin yüzün ellerde Bakma bana şimdi öyle dargınım sana Bakma bana şimdi öyle dargınım sana *** Döktün su elime Düştüm el diline Başka başka yerlerde ayrıyım sana Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana *** Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden Yalnızca gözyaşı mı? Yalnızca yalan mıydı söylediklerin Dargınım sana... *** Bilmem yerini yurdunu Bulamam yolunu Bilmem yerini yurdunu Soramam yolunu *** Yalnızca yalan mıydı söylediklerin Dargınım sana...

Ahududu Şekerim (Ethno Tribal Mix) Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** En büyük eğlencem Dizlerinde geçen Hani uyur uyanık hâller *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** En büyük eğlencem Dizlerinde geçen Hani uyur uyanık hâller *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? *** Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Bak mevsimlerde ne var, sır saklar mısın?

Ahududu Şekerim Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** En büyük eğlencem Dizlerinde geçen Hani uyur uyanık hâller *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** Ahududu, ahududu Ahududu şekerim Ben senin hatanı Günahını çekerim *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gün dediğin, gün dediğin nedir ki? Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim *** En büyük eğlencem Dizlerinde geçen Hani uyur uyanık hâller *** El verir salimen sabah Olmaya hâlim en harap Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Gülüm sensin, dikenlerle benimsin Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? *** Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın? Bak mevsimlerde ne var, sır saklar mısın?

Ayrılık Geçer Ah Sıcak Yelim Rüzgârım Benim Deli Estin De *** Ayrılık Gelir Ayrılık Geçer Ah Eder Kuşlar *** Kopacak Yerim İncelir Benim Beni Esirge *** Aşığın Sesine Benzer Ah Eder Ah Öter Ah Öter Kuşlar Lay *** Ah Şu Halimi Bir Sor Gözlerin Gidiyor Ellere Al Şu Ellerimi Tut Yüreğimi Verdim Yellere *** Bu Ayrılık Geçer Bir Ayrılık Geçer Bu Ayrılık Geçer Aramızdan *** Yaktın Gemilerimi Batırdın Biner Biner Sığındığım Adaları *** Yoksun Ya Kim Anlar Kim Anlar Yar Dillerimde Dön Duaları

Denizin Tuzu (Latin Dance Mix) Denizin tuzu yerlerde Senin yüzün ellerde Bakma bana şimdi öyle Dargınım sana Bakma bana şimdi öyle Dargınım sana *** Döktün su elime Koydun el yerine Başka başka yerlerde ayrıyım sana Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana *** Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden? Yalnızca gözyaşı mı? Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana *** Bilmem yerini yurdunu Bulamam yolunu Bilmem yerini yurdunu Soramam yolunu *** Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana *** Denizin tuzu yerlerde Senin yüzün ellerde Bakma bana şimdi öyle Dargınım sana Bakma bana şimdi öyle Dargınım sana *** Döktün su elime Düştüm el diline Başka başka yerlerde ayrıyım sana Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana *** Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden? Yalnızca gözyaşı mı? Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana *** Bilmem yerini yurdunu Bulamam yolunu Bilmem yerini yurdunu Soramam yolunu *** Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana *** Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana Yalnızca yalan mıydı söylediklerin? Dargınım sana

Devinim Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme böyle Bak bitiyor aşklarım *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme zaman Bak bitiyor aşklarım *** Sensiz geçiyor gecelerim Sensiz geçiyor gecelerim *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Yalnızlığım geldi yine aklıma Yalnızlığım geldi yine aklıma *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin diye Aklım başımdan gider *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin yine Aklım başımdan gider *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme böyle Bak bitiyor aşklarım *** Bak yine gözlerim Dolu dolu oldu birden Şu evde ben üşürken Tam seni düşünürken *** Yalnızlığım geldi yine aklıma Yalnızlığım geldi yine aklıma *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin diye Aklım başımdan gider *** Yüreğimde döner bir şey Hani bazen olur ya birden Aklıma gelirsin yine Aklım başımdan gider *** Çırpınır kalbimde devinim Çırpınır kalbimde devinim *** Gel zaman git zaman Her şeyi sildin zaman Dur artık, geçme zaman Bak bitiyor aşklarım

Eski Yazlar (House Mix) Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Hep mi hüzünler söyletirmiş Şarkılarda seni Hep de gönlüme sormalıymışım Anlayamadığım şeyleri *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Hep mi hüzünler söyletirmiş Şarkılarda seni Hep de gönlüme sormalıymışım Anlayamadığım şiirleri *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden

Eski Yazlar Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Hep mi hüzünler söyletirmiş Şarkılarda seni Hep de gönlüme sormalıymışım Anlayamadığım şeyleri *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Eski yazlar dalgalarda Anılarımı korur Bildiğim aşk kelimeleri Hep eksik kalır *** Hep mi hüzünler söyletirmiş Şarkılarda seni Hep de gönlüme sormalıymışım Anlayamadığım şiirleri *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden *** Hayat tanımadığım biri Her gün karşılaşırız yeniden Ben, işte bildiğin gibi Şarkı yazıyorum derdinden

Nerelerdesin Nerelerdesin sen? Nerde? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış ya serde Söyleyemedim Bi' yerlerdesin, bir yerde İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta Ayrıyken yerlerde *** Bu uzak gecede, sensizlik ve ben Arıyorum seni, neredesin sen? Kim bilir kiminle hangi yerdeysen Selam olsun sana, bu uzak geceden Resimler inince, bir bir yerinden Mektuplar yakıldı, küllerinde ben Resimler inince, bir bir yerinden Mektuplar yakıldı, küllerinde ben *** Nerelerdesin sen? Nerde? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış ya serde Söyleyemedim Bi' yerlerdesin, bir yerde İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta Ayrıyken yerlerde Nerelerdesin sen? Nerde? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış ya serde Söyleyemedim Bi' yerlerdesin, bir yerde İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta Ayrıyken yerlerde *** Bu uzak gecede, sensizlik ve ben Arıyorum seni, neredesin sen? Kim bilir kiminle hangi yerdeysen Selam olsun sana, bu uzak geceden Resimler inince, bir bir yerinden Mektuplar yakıldı, küllerinde ben Resimler inince, bir bir yerinden Mektuplar yakıldı, küllerinde ben Nerelerdesin sen? Nerde? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış ya serde Söyleyemedim Bi' yerlerdesin, bir yerde İşte biz hep böyle, birlikteyken ayakta Ayrıyken yerlerde Nerelerdesin sen? Nerde? Aradım seni her yerde Erkeklik varmış ya serde Söyleyemedim Bi' yerlerdesin, bir yerde İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta Ayrıyken yerlerde

Son Gece (Club Mix) Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Ayrılmak kolay değil Onca yollardan sonra Hem bak ne zor şey İkimiz için de *** Yalnızlık sürer canım Ömür boyu gider canım Seninle her şey güzel Gitme kal bu gece *** Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Ayrılmak kolay değil Onca yollardan sonra Hem bak ne zor şey İkimiz için de *** Yalnızlık sürer canım Ömür boyu gider canım Seninle her şey güzel Gitme kal bu gece *** Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Bu son gece

Son Gece Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Ayrılmak kolay değil Onca yollardan sonra Hem bak ne zor şey İkimiz için de *** Yalnızlık sürer canım Ömür boyu gider canım Seninle her şey güzel Gitme kal bu gece *** Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Ayrılmak kolay değil Onca yollardan sonra Hem bak ne zor şey İkimiz için de *** Yalnızlık sürer canım Ömür boyu gider canım Seninle her şey güzel Gitme kal bu gece *** Son gece ikimizin de Bitmeli mi bu? Sebep ne bu gece *** Bu son gece sana bakınca Kendimi görüyorum Neden söyle bu gece *** Bu son gece

Toplayıver Beni (Club Mix) Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi

Toplayıver Beni (Senfonik) Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi

Toplayıver Beni Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Sen, "Benim ol" dedin de Olmadım mı? "Yanımda kal", dedin de Kalmadım mı? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Şimdi beni bitmek tükenmek Bilmeyen bir yola Atmadın mı be? *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Sevdanın yükü bende Yüzümün çizgisinde Kaçmadın mı be? Benden senelerce Eriyor birer birer benimle Aşkım, yeter be *** Yana yana yansam da Kenara atılsam da Gel de toplayıver beni *** Yana yana yansam da Ah, dağılsam da Gel de toplayıver beni *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi *** Bi' taraf sen Bi' taraf ben Gel de toplayıver bizi