Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Çağırırlar küçük adımı karafakiden ben akarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya *** Kalbim sevda kuyusu her gün yoldan çıkarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım *** Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim Sen unut geçmişini ben aklımda tutarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım