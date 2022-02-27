Çeyrek Şarkı Sözleri
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Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Çağırırlar küçük adımı karafakiden ben akarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya
Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya
***
Kalbim sevda kuyusu her gün yoldan çıkarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Sen unut geçmişini ben aklımda tutarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
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Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
***
Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
***
Akşam vakti sardı yine hüzünler
Kalbim yangın yeri gel kurtar beni senden
Akşam vakti dolaştım sokaklarda
Yırtık bir afiş seni gördüm duvarda
***
Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni
Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
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