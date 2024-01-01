-
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Hep mi hüzünler söyletirmiş
Şarkılarda seni
Hep de gönlüme sormalıymışım
Anlayamadığım şeyleri
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Hep mi hüzünler söyletirmiş
Şarkılarda seni
Hep de gönlüme sormalıymışım
Anlayamadığım şiirleri
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
-
Denizin tuzu yerlerde
Senin yüzün ellerde
Bakma bana şimdi öyle
dargınım sana
Bakma bana şimdi öyle
dargınım sana
***
Döktün su elime
Koydun el yerine
Başka başka yerlerde ayrıyım sana
Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana
***
Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden
Yalnızca gözyaşı mı?
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin
Dargınım sana...
***
Bilmem yerini yurdunu
Bulamam yolunu
Bilmem yerini yurdunu
Soramam yolunu
***
Denizin tuzu yerlerde
Senin yüzün ellerde
Bakma bana şimdi öyle
dargınım sana
Bakma bana şimdi öyle
dargınım sana
***
Döktün su elime
Düştüm el diline
Başka başka yerlerde ayrıyım sana
Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana
***
Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden
Yalnızca gözyaşı mı?
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin
Dargınım sana...
***
Bilmem yerini yurdunu
Bulamam yolunu
Bilmem yerini yurdunu
Soramam yolunu
***
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin
Dargınım sana...
-
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
En büyük eğlencem
Dizlerinde geçen
Hani uyur uyanık hâller
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
En büyük eğlencem
Dizlerinde geçen
Hani uyur uyanık hâller
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
***
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Bak mevsimlerde ne var, sır saklar mısın?
-
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden aman vazgeçerim
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
En büyük eğlencem
Dizlerinde geçen
Hani uyur uyanık hâller
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
Ahududu, ahududu
Ahududu şekerim
Ben senin hatanı
Günahını çekerim
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gün dediğin, gün dediğin nedir ki?
Ah şu mevsimlerden inan vazgeçerim
***
En büyük eğlencem
Dizlerinde geçen
Hani uyur uyanık hâller
***
El verir salimen sabah
Olmaya hâlim en harap
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Gülüm sensin, dikenlerle benimsin
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
***
Dokunmayınca ben sana sen kalır mısın?
Bak mevsimlerde ne var, sır saklar mısın?
-
Ah Sıcak Yelim
Rüzgârım Benim
Deli Estin De
***
Ayrılık Gelir
Ayrılık Geçer
Ah Eder Kuşlar
***
Kopacak Yerim
İncelir Benim
Beni Esirge
***
Aşığın Sesine Benzer
Ah Eder Ah Öter
Ah Öter Kuşlar Lay
***
Ah Şu Halimi Bir Sor
Gözlerin Gidiyor Ellere
Al Şu Ellerimi Tut
Yüreğimi Verdim Yellere
***
Bu Ayrılık Geçer
Bir Ayrılık Geçer
Bu Ayrılık Geçer
Aramızdan
***
Yaktın Gemilerimi
Batırdın Biner Biner
Sığındığım Adaları
***
Yoksun Ya Kim Anlar
Kim Anlar Yar
Dillerimde Dön Duaları
-
Denizin tuzu yerlerde
Senin yüzün ellerde
Bakma bana şimdi öyle
Dargınım sana
Bakma bana şimdi öyle
Dargınım sana
***
Döktün su elime
Koydun el yerine
Başka başka yerlerde ayrıyım sana
Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana
***
Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden?
Yalnızca gözyaşı mı?
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
***
Bilmem yerini yurdunu
Bulamam yolunu
Bilmem yerini yurdunu
Soramam yolunu
***
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
***
Denizin tuzu yerlerde
Senin yüzün ellerde
Bakma bana şimdi öyle
Dargınım sana
Bakma bana şimdi öyle
Dargınım sana
***
Döktün su elime
Düştüm el diline
Başka başka yerlerde ayrıyım sana
Şimdi başka yerlerde ayrıyım sana
***
Yalnızca yıllar mıydı geçen bizden?
Yalnızca gözyaşı mı?
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
***
Bilmem yerini yurdunu
Bulamam yolunu
Bilmem yerini yurdunu
Soramam yolunu
***
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
***
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
Yalnızca yalan mıydı söylediklerin?
Dargınım sana
-
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme böyle
Bak bitiyor aşklarım
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme zaman
Bak bitiyor aşklarım
***
Sensiz geçiyor gecelerim
Sensiz geçiyor gecelerim
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Yalnızlığım geldi yine aklıma
Yalnızlığım geldi yine aklıma
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin diye
Aklım başımdan gider
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin yine
Aklım başımdan gider
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme böyle
Bak bitiyor aşklarım
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Yalnızlığım geldi yine aklıma
Yalnızlığım geldi yine aklıma
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin diye
Aklım başımdan gider
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin yine
Aklım başımdan gider
***
Çırpınır kalbimde devinim
Çırpınır kalbimde devinim
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme zaman
Bak bitiyor aşklarım
-
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme böyle
Bak bitiyor aşklarım
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme zaman
Bak bitiyor aşklarım
***
Sensiz geçiyor gecelerim
Sensiz geçiyor gecelerim
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Yalnızlığım geldi yine aklıma
Yalnızlığım geldi yine aklıma
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin diye
Aklım başımdan gider
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin yine
Aklım başımdan gider
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme böyle
Bak bitiyor aşklarım
***
Bak yine gözlerim
Dolu dolu oldu birden
Şu evde ben üşürken
Tam seni düşünürken
***
Yalnızlığım geldi yine aklıma
Yalnızlığım geldi yine aklıma
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin diye
Aklım başımdan gider
***
Yüreğimde döner bir şey
Hani bazen olur ya birden
Aklıma gelirsin yine
Aklım başımdan gider
***
Çırpınır kalbimde devinim
Çırpınır kalbimde devinim
***
Gel zaman git zaman
Her şeyi sildin zaman
Dur artık, geçme zaman
Bak bitiyor aşklarım
-
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Hep mi hüzünler söyletirmiş
Şarkılarda seni
Hep de gönlüme sormalıymışım
Anlayamadığım şeyleri
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Eski yazlar dalgalarda
Anılarımı korur
Bildiğim aşk kelimeleri
Hep eksik kalır
***
Hep mi hüzünler söyletirmiş
Şarkılarda seni
Hep de gönlüme sormalıymışım
Anlayamadığım şiirleri
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
***
Hayat tanımadığım biri
Her gün karşılaşırız yeniden
Ben, işte bildiğin gibi
Şarkı yazıyorum derdinden
-
Nerelerdesin sen? Nerde?
Aradım seni her yerde
Erkeklik varmış ya serde
Söyleyemedim
Bi' yerlerdesin, bir yerde
İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta
Ayrıyken yerlerde
***
Bu uzak gecede, sensizlik ve ben
Arıyorum seni, neredesin sen?
Kim bilir kiminle hangi yerdeysen
Selam olsun sana, bu uzak geceden
Resimler inince, bir bir yerinden
Mektuplar yakıldı, küllerinde ben
Resimler inince, bir bir yerinden
Mektuplar yakıldı, küllerinde ben
***
Nerelerdesin sen? Nerde?
Aradım seni her yerde
Erkeklik varmış ya serde
Söyleyemedim
Bi' yerlerdesin, bir yerde
İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta
Ayrıyken yerlerde
Nerelerdesin sen? Nerde?
Aradım seni her yerde
Erkeklik varmış ya serde
Söyleyemedim
Bi' yerlerdesin, bir yerde
İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta
Ayrıyken yerlerde
***
Bu uzak gecede, sensizlik ve ben
Arıyorum seni, neredesin sen?
Kim bilir kiminle hangi yerdeysen
Selam olsun sana, bu uzak geceden
Resimler inince, bir bir yerinden
Mektuplar yakıldı, küllerinde ben
Resimler inince, bir bir yerinden
Mektuplar yakıldı, küllerinde ben
Nerelerdesin sen? Nerde?
Aradım seni her yerde
Erkeklik varmış ya serde
Söyleyemedim
Bi' yerlerdesin, bir yerde
İşte biz hep böyle, birlikteyken ayakta
Ayrıyken yerlerde
Nerelerdesin sen? Nerde?
Aradım seni her yerde
Erkeklik varmış ya serde
Söyleyemedim
Bi' yerlerdesin, bir yerde
İşte biz, hep böyle, birlikteyken ayakta
Ayrıyken yerlerde
-
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Ayrılmak kolay değil
Onca yollardan sonra
Hem bak ne zor şey
İkimiz için de
***
Yalnızlık sürer canım
Ömür boyu gider canım
Seninle her şey güzel
Gitme kal bu gece
***
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Ayrılmak kolay değil
Onca yollardan sonra
Hem bak ne zor şey
İkimiz için de
***
Yalnızlık sürer canım
Ömür boyu gider canım
Seninle her şey güzel
Gitme kal bu gece
***
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Bu son gece
-
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Ayrılmak kolay değil
Onca yollardan sonra
Hem bak ne zor şey
İkimiz için de
***
Yalnızlık sürer canım
Ömür boyu gider canım
Seninle her şey güzel
Gitme kal bu gece
***
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Ayrılmak kolay değil
Onca yollardan sonra
Hem bak ne zor şey
İkimiz için de
***
Yalnızlık sürer canım
Ömür boyu gider canım
Seninle her şey güzel
Gitme kal bu gece
***
Son gece ikimizin de
Bitmeli mi bu?
Sebep ne bu gece
***
Bu son gece sana bakınca
Kendimi görüyorum
Neden söyle bu gece
***
Bu son gece
-
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
-
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
-
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Sen, "Benim ol" dedin de
Olmadım mı?
"Yanımda kal", dedin de
Kalmadım mı?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Şimdi beni bitmek tükenmek
Bilmeyen bir yola
Atmadın mı be?
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Sevdanın yükü bende
Yüzümün çizgisinde
Kaçmadın mı be?
Benden senelerce
Eriyor birer birer benimle
Aşkım, yeter be
***
Yana yana yansam da
Kenara atılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Yana yana yansam da
Ah, dağılsam da
Gel de toplayıver beni
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
***
Bi' taraf sen
Bi' taraf ben
Gel de toplayıver bizi
-
Yüreğimi kaybettim
Yüreğim yerinde yok ki
Bir elim sana uzanıyor
Tutamıyor seni
**
Gece yarısında mı
Sokak arasında mı
Çalışmayan telefonla mı arıyorsun
***
Gece yarısındayım
Hece arasındayım
O güzel gözlerinin karasındayım
***
Sen beni yanlış yerlerde arıyorsun canım
Sen beni bazen bazen de hiç aramıyorsun gülüm
***
İçindeyim senin
Hani o tatlı serserin
Hatırına eski günlerin
Ah sevgilim ay sevgilim
***
Sen hangi hasretim
Hangi aydan kalan
Kardan sonra açan
Güneşim çiçeğim ay sevgilim
***
Sen çırpınan denizde
Sen aranan liman
Ben ümitli gemi
Ararım seni ararım seni bıkmam