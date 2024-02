Aşkın gözü körmüş derler ya seninki ne Ben biraz dağıttım halimi görsene Parçalandı içim bütün cam kırıkları Olsun yapıştırırım kendimi seninle *** Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Sol yanıma sancıyı mi sapladın ey sevgili Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Sol yanıma sancıyı mi bu böyle gitmemeli *** Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere Bahse girerim sen gülüyorsun halime Ay demin çıktı bak evimde yalnızım Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım *** Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Sol yanıma sancıyı mi sapladın ey sevgili Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Sol yanıma sancıyı fa saplayan eski nota *** Aşkın gözü körmüş derler ya seninki ne Ben biraz dağıttım halimi görsene Parçalandı içim bütün cam kırıkları Olsun yapıştırırım kendimi seninle *** Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere Bahse girerim sen gülüyorsun halime Ay demin çıktı bak evimde yalnızım Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım *** Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım Belki bir gün ya da her gün eline konacağım Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım Beklemediğin bir anda eline konacağım *** Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Sol yanıma sancıyı fa saplayan eski nota Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor Kuşları da uçmayı da konmayı sen bana sor Kalmayı sen bana sor her şeyi sen bana sor Her şeyi sen bana sor