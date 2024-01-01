Gençlik Marşı (Dağ Başını Duman Almış) Şarkı Sözleri
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Yaşar
Gençlik Marşı (Dağ Başını Duman Almış)
-
Dağ Başını Duman Almış
Gümüş Dere Durmaz Akar
Güneş Ufuktan Şimdi Doğar
Yürüyelim Arkadaşlar
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Dağ Başını Duman Almış
Gümüş Dere Durmaz Akar
Güneş Ufuktan Şimdi Doğar
Yürüyelim Arkadaşlar
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Bu Gök, Deniz Nerede Var
Nerede Bu Dağlar Taşlar
Bu Ağaçlar Güzel Kuşlar
Yürüyelim Arkadaşlar
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
-
Dağ Başını Duman Almış
Gümüş Dere Durmaz Akar
Güneş Ufuktan Şimdi Doğar
Yürüyelim Arkadaşlar
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Bu Gök, Deniz Nerede Var
Nerede Bu Dağlar Taşlar
Bu Ağaçlar Güzel Kuşlar
Yürüyelim Arkadaşlar
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
***
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin
Sert Adımlarla Her Yer İnlesin
İnlesin
-
Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar
***
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin