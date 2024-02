Dağ Başını Duman Almış Gümüş Dere Durmaz Akar Güneş Ufuktan Şimdi Doğar Yürüyelim Arkadaşlar *** Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin İnlesin *** Dağ Başını Duman Almış Gümüş Dere Durmaz Akar Güneş Ufuktan Şimdi Doğar Yürüyelim Arkadaşlar *** Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin İnlesin *** Bu Gök, Deniz Nerede Var Nerede Bu Dağlar Taşlar Bu Ağaçlar Güzel Kuşlar Yürüyelim Arkadaşlar *** Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin İnlesin *** Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin İnlesin *** Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin Sesimizi Yer, Gök, Su Dinlesin Sert Adımlarla Her Yer İnlesin İnlesin