Geri Gelmez Misin Seni deli seven Beni bilmez misin sen Gerekirse canını veren Beni bilmez misin sen *** Gidip geri gelen olmuyor Seni şu denizden çıkartmıyor Olmuyor yok olmuyor Seni seni seni geri vermiyor *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Seni deli seven Beni bilmez misin sen Gerekirse canını veren Beni bilmez misin sen *** Gidip geri gelen olmuyor Seni şu denizden çıkartmıyor Ah hayat garip hayat Seni seni bana geri vermiyor *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Geri gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen *** Acı verme Gelmez misin Geri gelmez misin Geri gelmez misin sen Acı verme

Anlatamıyorum Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun *** Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum *** Aşkım Vakit Çok Geç Değil Sana Yalvarsam Umrunda Değil Yarınından Avuçlarından Deli Aklından Beni Atmasaydın *** Yollarımdan Geçmez Oldun Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor Sen Dönmüyorsun

Cadde Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz İki kişiliktir aşk aslında Bitivermekte birinciyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Nedir o akan yazık yaşına Zaten hep yalnız değil miyiz Yeni biri çıkarsa karşına Unutma biz hala sevgiliyiz Ağlama çiçeğime su Çiyle gelen çiçek buğusu *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında *** Geliriz belki yan yana Bir akşam üstü caddede Bilirsin ayrılıklar kalbe Sevmeyi öğretir aslında