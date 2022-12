Ümitsiz Günlerimde Kendimle Avundum İçimdeki Her Şeyi Yitirdim Seni Buldum Şimdi Ben Senin Oluyormuş Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Gibi Gibiyim Gibiyim Gibi Gibi Gibiyim Gibi Gibiyim Gibiyim

Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Aşk layık olanda kalmalı