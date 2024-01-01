Rengarenk Şarkı Sözleri
Yaşar Rengarenk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Rengarenk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rengarenk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamam için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine, gitme
***
Şimdi bomboş ellerim
Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım
***
Muhtacım sözlerine
Muhtacım gözlerine
Ruhumu ısıtacak
Sımsıcak nefesine, gitme
***
Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
-
-
-
-
-
-
-
Her şey o ilk bakışta başlar
Görmez kimseyi sevdiğine dalar
Bütün kanayan yaraları sarar
Adın üstünde aşk her şeye derman
Geceler gündüze gündüzlerde geceye
Akıp karışır sense deli divane
Tüm sevdalar kavuşur bu hikayede
Sevmek sevilmek her şeyden ötede
Aşk bir nefes Aşk bir ateş
Aşk içinde yanan
Aşk bir büyü Aşk bir öykü
En baştan başlanan
-
-
-