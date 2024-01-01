Gitme, sana muhtacım Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamam için senin sevgine muhtacım *** Muhtacım gözlerine Muhtacım sözlerine Uzattım ellerimi Muhtacım ellerine, gitme *** Şimdi bomboş ellerim Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım *** Sensiz bir dünyadayım Gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım Beni sensiz dünyadan Sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım *** Muhtacım sözlerine Muhtacım gözlerine Ruhumu ısıtacak Sımsıcak nefesine, gitme *** Gitme, sana muhtacım Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım *** Gitme, sana muhtacım Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım