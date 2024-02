Her şey o ilk bakışta başlar Görmez kimseyi sevdiğine dalar Bütün kanayan yaraları sarar Adın üstünde aşk her şeye derman Geceler gündüze gündüzlerde geceye Akıp karışır sense deli divane Tüm sevdalar kavuşur bu hikayede Sevmek sevilmek her şeyden ötede Aşk bir nefes Aşk bir ateş Aşk içinde yanan Aşk bir büyü Aşk bir öykü En baştan başlanan