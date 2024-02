Yandığım çok oldu Nazarla göz oldu Birdenbire karşımda Sen diye göz doldu *** Yaşım da çok oldu Başıma gelen sondu Birdenbire karşımda Dillere söz oldu *** Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan Bana yalvaran nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Ah bir bilsen Ah bir görsen Senin aşkın, yarı şaştım Hmm, göz yakmayan *** Yandığım çok oldu Nazarla göz oldu Birdenbire karşımda Sen diye göz doldu *** Yaşım da çok oldu Başıma gelen sondu Birdenbire karşımda Dillere söz oldu *** Her gün yıkanmayan, gözüme ziyan Bana yalvaran nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Ah bir bilsen Ah bir görsen Senin aşkın, yarı şaştım Göz yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan *** Her gün ağlayan, bana yalvaran Gözüme ziyan nerede şu an? Senin aşkın bana şampuan Ne yüzü ne de gözümü yakmayan