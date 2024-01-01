Gözler Aynı Sen Şarkı Sözleri
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Kalp kuşum atışı senden sorulur
Hala hala hala şu gönlümün
Uçma kon güzel kuşum dem vurulur
Hala sevdan konusu dost meclisimin
Ya gel benim ol, ya da git, acını yaşat
***
Sözler aynı çıkmazlarda sözler aynı sen
Dün birini gördüm yolda gözler aynı sen
Bizler aynı kalmadık ki hayat değişirken
Ben birini sevdim amma gözler aynı sen
***
Sevmek bir şeyi sevmektir sen kadar
Aşkı bana yanlış öğretmiş kader