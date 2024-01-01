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Yaşar Gözler Aynı Sen Gözler Aynı Sen Kalp kuşum atışı senden sorulur Hala hala hala şu gönlümün Uçma kon güzel kuşum dem vurulur Hala sevdan konusu dost meclisimin Ya gel benim ol, ya da git, acını yaşat *** Sözler aynı çıkmazlarda sözler aynı sen Dün birini gördüm yolda gözler aynı sen Bizler aynı kalmadık ki hayat değişirken Ben birini sevdim amma gözler aynı sen *** Sevmek bir şeyi sevmektir sen kadar Aşkı bana yanlış öğretmiş kader Tüm Şarkıları