-
Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni
Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini
Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni
Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini
***
Aylara, yıllara, senelere varsa
Saylara, sayılara, buralara sığmaz
Derdimi ah sorsam, ah kimlere sorsam?
Hekimlere sorsam anlamaz
***
Al beni, buralara buralar denmez
Yâr seni benim gibi eller bilmez
Kıymetin keyfine değişerek gel
Yaralar çoğalır, eksilmez
***
Bırak, bırak kendini
Bırak, bırak gözlerimden aşağı
Uçurum yok, yok
Hiç yalan yok
***
Hasreti senelere çarpmadan gel
Ay sabır taşlarım çatlamadan gel
Yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın?
Yanacak, yanacak, yanacaksın
Yine yanacak, yanacak, yanacaksın
Yanacak, yanacak, yanacaksın
Yine yanacak, yanacak, yanacaksın
***
Bırak biraz kendini
Bırak, bulur uçurtmalar gibi
Bu gönüller gidecek yerlerini
***
Hasreti senelere çarpmadan gel
Ay sabır taşlarım çatlamadan gel
Yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın?
Yanacak, yanacak, yanacaksın
Yine yanacak, yanacak, yanacaksın
Yanacak, yanacak, yanacaksın
Yine yanacak, yanacak, yanacaksın
***
Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni
Âşığa mübah dediler geldim görmeye gözlerini
-
Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben
Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak
Yarınlar Çok Uzak Bu Aşk Bize Yasak
Bana Derken Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Unutamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
***
Anlatamıyorum Gözlerin Ne Renk Ve Ben Neden Seni Unutamıyorum
Dur Bir Bak Yarınlar Çok Uzak
Bu Aşk Bize Yasak Bana Derken
Ağlıyorsak Benim Olmasaydın
Seni Sevmezdim Deli Olmasaydım
Yar Senin Gözlerin Anlatamıyorum
***
Aşkım Vakit Çok Geç Değil
Sana Yalvarsam Umrunda Değil
Yarınından Avuçlarından
Deli Aklından Beni Atmasaydın
***
Yollarımdan Geçmez Oldun
Bir Gün Esmez Rüzgar Oldun
Aşkın Büyüyor Hüznün Bürüyor
Sen Dönmüyorsun
-
Nedir o akan yazık yaşına
Zaten hep yalnız değil miyiz
İki kişiliktir aşk aslında
Bitivermekte birinciyiz
Ağlama çiçeğime su
Çiyle gelen çiçek buğusu
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Nedir o akan yazık yaşına
Zaten hep yalnız değil miyiz
Yeni biri çıkarsa karşına
Unutma biz hala sevgiliyiz
Ağlama çiçeğime su
Çiyle gelen çiçek buğusu
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
***
Geliriz belki yan yana
Bir akşam üstü caddede
Bilirsin ayrılıklar kalbe
Sevmeyi öğretir aslında
-
Günler boş yere boş yere
Geçmez göz göre göz göre
Sevdan ellere ellere
Gitse yazık olmaz mı?
***
Günler boş yere boş yere
Geçmez göz göre göz göre
Sevdan ellere ellere
Gitse yazık olmaz mı?
***
Orada burada zor anımda
Etme bulma dünyasında
Çekip aldım seni yanıma
***
Olsa olsa kitaplarda
Sayfalarda yazıp dursa
Masalını anlatsam sana
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Günler boş yere boş yere
Geçti göz göre göz göre
Sevdan yerlere yerlere
Düşse yazık olmaz mı?
***
Orada burada zor anımda
Etme bulma dünyasında
Çekip aldım seni yanıma
***
Olsa olsa kitaplarda
Sayfalarda yazıp dursa
Masalını anlatsam sana
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
***
Gamzelendi yine yüzüm
Mühürlendi sana gözüm
Üzüm üzüm bakma öyle
Dayanamam yalan mı gözüm?
-
Seni deli seven
Beni bilmez misin sen
Gerekirse canını veren
Beni bilmez misin sen
***
Gidip geri gelen olmuyor
Seni şu denizden çıkartmıyor
Olmuyor yok olmuyor
Seni seni seni geri vermiyor
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Seni deli seven
Beni bilmez misin sen
Gerekirse canını veren
Beni bilmez misin sen
***
Gidip geri gelen olmuyor
Seni şu denizden çıkartmıyor
Ah hayat garip hayat
Seni seni bana geri vermiyor
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
***
Acı verme
Gelmez misin
Geri gelmez misin
Geri gelmez misin sen
Acı verme
-
Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım
Gök ve deniz yerine gözlerini koyalım
Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım
Birbirimiz yerine kimseyi koymayalım ay, ay, ay
***
Dünyada olana aldırmam bana ne
Ben aşkının yoluna ah çektim neler çektim
Nerelere gittin de beni incittin?
***
Hep bu saat kahretsin
Hep bu saat sen yoksun
Hep mi sana çeyrek?
***
Hep bu seni kahretsin
Görmeleri sen yoksun
Hep mi bana seyrek?
***
Hep bu saat kahretsin
Hep bu saat sen yoksun
Hep mi sana çeyrek?
***
Hep bu seni kahretsin
Görmeleri sen yoksun
Hep mi bana seyrek?
***
Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım
Gök ve deniz yerine gözlerini koyalım
Ey benim yerlere ve göklere sığmayanım
Birbirimiz yerine kimseyi koymayalım ay, ay, ay
***
Hayat yolunu yürümek elbette ki zor
Her adım seni başka hallere kor
Hayat yolunu yürümek elbette ki zor
Her adım seni başka hallere kor
***
Sığınılacak yerin yoktur, yoktur
Yârin koynundan yüce
Sığınılacak yerin yoktur, yoktur
Yârin koynundan yüce
***
Hep bu saat kahretsin
Hep bu saat sen yoksun
Hep mi sana çeyrek?
***
Hep bu seni kahretsin
Görmeleri sen yoksun
Hep mi bana seyrek?
***
Hep bu saat kahretsin
Hep bu saat sen yoksun
Hep mi sana çeyrek?
***
Hep bu seni kahretsin
Görmeleri sen yoksun
Hep mi bana seyrek?
-
Bir zamanlar aşkını her şey sanardım
Ben sana değil kendime zarardım
Bir zamanlar aşkını her şey sanardım
Ben sana değil kendime zarardım
***
Şimdi oturmuş soruyorsam ben kendi kendime
Ner'desin sevgilim, aşk neden böyle?
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
***
Bir zamanlar sokaklar ikimizindi
Yürürüdük el ele, iyi gelirdi
Bir zamanlar sokaklar ikimizindi
Yürürüdük el ele, iyi gelirdi
***
Şimdi oturmuş soruyorsam ben kendi kendime
Ner'desin sevgilim, aşk neden böyle?
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
***
Zamanlar geçiyor
Ne zaman kavuşmak?
Ne zaman alışmak?
Alışamam ki
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
***
Neler oluyor ve neler bitiyor bana anlat
Sesini özlemişim
Al beni kollarına, kollarında rahatlat
Kokunu özlemişim
-
Ne lazım, ne lazım bana sana?
Ne lazım, ne lazım anlasana
Korkular kuşkular, sorgu sual
Yarına kalır mı hiç bu hâl?
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
İçimde korkuların en şahanesi olsun
Korkular kuşkularımın bahanesi olsun
Diye sordum, korkarım zor oldu sual
Bitiyor gecem, yaz arzuhâl
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
Ne lazım, ne lazım diye diye
Korkular, kuşkularla bitiyor gece
Gelecek zaman ekleri ancak
İçime bıçak saplayacak
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
***
Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa
Dört nala sevmemiz, sevişmemiz lazım
***
Bence bizim
Uykusuz gecelerimiz
Korkusuz sevişmemiz
Kuşkusuz sevmemiz lazım
-
Sensizliğim mühür gibi
Boğazımda düğüm gibi
Sensizliğim mühür gibi
Boğazımda düğüm gibi
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
***
Sen yoksun gözüm görmüyor
Sen yoksun yüzüm gülmüyor
Yar elini veren olmuyor
Yalnızım hülasa
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
***
Sensizliğim mühür gibi
Boğazımda düğüm gibi
Sensizliğim mühür gibi
Boğazımda düğüm gibi
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
***
Sen yoksun gözüm görmüyor
Sen yoksun yüzüm gülmüyor
Yar elini veren olmuyor
Yalnızım hülasa
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
***
Bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
Hiç bitmiyor senin gözlerin
Bitmiyor benim özlemim
-
Sandığın gibi gitmez her şey
Umduğun gibi çıkmaz en sonunda
Yeni şeylere zordur alışmak
Ayrılık çok yeni daha
***
Sandığın gibi gitmez her şey
Umduğun gibi çıkmaz en sonunda
Yeni şeylere zordur alışmak
Ayrılık çok yeni daha
***
Ah, söyleyemedim ya
Ah
***
Yanarım aşkın umutlara
Kaldı diye söyleyemeden
Korkuyorum daha şimdiden
"Biz ayrıldık" diyeceğimden
***
Yanarım aşkın umutlara
Kaldı diye söyleyemeden
Korkuyorum daha şimdiden
"Biz ayrıldık" diyeceğimden
***
Yardıma geliyormuş herkes
Seni sevdiğimi biliyorlarmış
Yeni şeylere zormuş alışmak
Ayrılık çok yeni daha
***
Yardıma geliyormuş herkes
Seni sevdiğimi biliyorlarmış
Yeni sevmeye zormuş alışmak
Ayrılık zor gelir bana
**
Ah, söyleyemedim ya
Ah
***
Yanarım aşkın umutlara
Kaldı diye söyleyemeden
Korkuyorum daha şimdiden
"Biz ayrıldık" diyeceğimden
***
Yanarım aşkın umutlara
Kaldı diye söyleyemeden
Korkuyorum daha şimdiden
"Biz ayrıldık" diyeceğimden