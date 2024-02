Gözyaşınla Yaz Oturup yazdım sana bunları Olmuyor aşkım olmuyor ayrı Sevgilim unuttum gayrı yolları Bana mektubunu gözyaşınla yaz Sevgilim unuttum gayrı yolları Bana mektubunu gözyaşınla yaz *** Unutup yazdım sana bunları Son umut aşktı ara bunları Kalem unuttu belki yazmayı Bana mektubunu gözyaşınla yaz Kalem unuttu belki yazmayı Bana mektubunu gözyaşınla yaz *** Unutup yazdım sana bunları Son umut arşınladı yolları Kalem unuttu belki yazmayı Bana mektubunu gözyaşınla yaz Kalem unuttu belki yazmayı Bana mektubunu gözyaşınla yaz *** Böyle mi olması aşkımıza mübah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda Hem sana hem bana aşkımıza günah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda *** Olur mu sandın olmuyor aşkım Sensiz bana güneş doğmuyor aşkım Bugün olmuyor yarın olmuyor Bana mektubunu gözyaşınla yaz Bugün olmuyor yarın olmuyor Bana mektubunu gözyaşınla yaz *** Bir sevip beni bir sevmiyorsan Söz verip bana hiç gelmiyorsan Bu aşk sevgilim burada biter Sana sevgilim iyi sevmeler Bu aşk sevgilim burada biter Sana sevgilim iyi sevmeler *** Böyle mi olması aşkımıza mübah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda Hem sana hem bana aşkımıza günah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda (Aşkımıza mübah) *** Böyle mi olması aşkımıza mübah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda Hem sana hem bana aşkımıza günah Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda *** Aşkımıza mübah Aşkımıza günah Aşkımıza mübah Aşkımıza günah

Beni Koyup Gitme Beni koyup gitme ne olursun Durduğun yerde dur Kendini martılarla bir tutma Senin kanatların yok *** Düşersin yorulursun Beni koyup gitme ne olursun *** Bir deniz kıyısında otur. Gemiler sensiz gitsin bırak Herkes gibi yaşasana sen İşine gücüne baksana *** Evlenirsin çocuğun olur Beni koyup gitme ne olursun Sonun kötüye varacak Beni koyup gitme ne olursun *** Elimi tutuyorlar ayağımı Yetişemiyorum ardından Hevesim olsa param olmuyor Param olsa hevesim *** Yaptıklarını affettim Beni koyup gitme ne olursun Seninle gelmeyeceğim yine de Beni koyup gitme ne olursun

Bir Dost Bulamadım Seyyah oldum şu âlemi gezerim Bir dost bulamadın gün akşam oldu Kendi efkârımca okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** İki elim gitmez oldu yüzümden Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden Kusurumu gördüm kendi özümden Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** Kusurumu gördüm kendi özümden Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk Tükendi taneler kalmadı azık Yazık şu geçen ömre yazık Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** Yazık şu geçen ömre yazık Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** Kul himmet üstadım ummana dalam Gidenler gelmedi bir haber alam Kah giyindim kah kuşandım bir zaman Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu *** Kah giyindim kah kuşandım bir zaman Bir dost bulamadım gün akşam oldu Gün akşam oldu gün akşam oldu

Hatırla Aklım senden başka her şeyde Sen ise takmaz hâllerde Aklım şimdi başka yerlerde Sen ise kim bilir ner'de *** Bırak dağınık kalsın saçların Salsın seni rüzgârlara Onlar getirsin seni bana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde *** Bırak dağınık kalsın saçların Al eşini rüzgârlara Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Oyelo bien bien morena No te olvides del pasado No olvides los lindos tiempos Que vivistes a mi lado *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Senora querida Que no vives a mi lado Tu vives en el presente Y te olivdas del pasado

Yalancı Bahar Gönlümde arzu gözlerimde yaş Büyük yanılgı seninle aşk Gönlümde arzu gözlerimde yaş Büyük yanılgı seninle aşk *** Yalan beni anlamadın Yalan bana inanmadın *** Bu bahar ah bu ne hal Denize baksak denizi görür müyüz Bu bahar ah bu ne hal Denize baksak denizi görür müyüz *** Söyle Kaf Dağı'na mı çıksam Söyle bir ömür çile çeksem Ne yazar yar insafın kurusun *** Önce aşk yolunda bıraktın Sonra ellere mahkum ettin Ne yazar yar insafın kurusun oy *** O-f *** Gönlümde arzu gözlerimde yaş Büyük yanılgı seninle aşk Gönlümde arzu gözlerimde yaş Büyük yanılgı seninle aşk *** Yalan beni anlamadın Yalan bana inanmadın *** Bu bahar ah bu ne hal Denize baksak denizi görür müyüz Bu bahar ah bu ne hal Denize baksak denizi görür müyüz *** Söyle Kaf Dağı'na mı çıksam Söyle bir ömür çile çeksem Ne yazar yar insafın kurusun *** Önce aşk yolunda bıraktın Sonra ellere mahkum ettin Ne yazar yar insafın kurusun oy *** Denize baksak denizi görür müyüz *** Yalancı bahar yalancı bu hal İnancımı al yerlere çalınsın

İltifat Et İltifat et bana Çocuklar gibi sevindir Yarısı benimse bu günahın Yarısı da senindir İltifat et bana Çocuklar gibi sevindir Yarısı benimse bu günahın Yarısı da senindir Zaman zaman acılardan Bir yol geçer acıtmadan Sen aslolan sevgimizden bahset *** Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme Bulutları ezberledim *** Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde Söyletmiyor serbelam son sevim dilime O diyorum esti diyor geçti diyor *** İltifat et bana Çocuklar gibi sevindir Yarısı benimse bu günahın Yarısı da senindir *** Zaman zaman acılardan Bir yol geçer acıtmadan Sen aslolan sevgimizden bahset Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme Bulutları ezberledim Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde Söyletmiyor serbelam son sevim dilime O diyorum esti diyor geçti diyor Terketmiyor biliyorsun seni de beni de Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme Bulutları ezberledim

Bu Yaz Yine Bize Ayrılık Var Benim sana bakışım son bakışım değil İnan bana gidişim son gidişim değil Kapıları bekle zilleri dinle Bir yaz sabahı sana Bir yaz sabahı yine Bir yaz sabahı sana yeniden *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Bir çiçeğin açışı sıcak bir yel hatırla Doğacaktır yeni gün umudunu yitirme Yarınları bekle yarim beni bekle Bir yaz sabahı sana yeniden *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Gel çiçeğim açanım solacaksın solacak Dağ çileği dudağın gelecek yaz açacak *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Önümüzdeki güz gibi Demin sönen köz gibi Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Canım sıkılıyor canım Sanırım bu aralar Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var *** Canım sıkılıyor canım Sanırım bu aralar Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var

Bak Birtanem Hem arkadaş hem de dostumdun sen benim Ayrılığı kaldıramaz şimdi yorgun bedenim Yine gece inerken sessiz odama Gözlerin gelir aklıma ah gözlerin sebebim *** Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıllar sonra karşılaşıp seninle Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte *** Kapıyı çalıp giriversen içeri Sarılıp hissetsem sımsıcacık tenini Konuşamasam aklım gitse başımdan Seyretsem gözlerini *** Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıllar sonra karşılaşıp seninle Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte *** Nerdesin şimdi ah nerde Hasretin büyüyor her an yüreğimde Bak birtanem geçiyor zaman Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman Yıldızlar da senindir ay da Ne bölüştüysek yarı yarıya

Kıymet Bilmez Misin Sanki bir adım gider gibisin Bir an hayalin gözlerimden çıkmaz bilirsin Bitmişim artık küllerim elinde Neydi yazdığım şarkılarda duymaz gibisin (Yar) Yar bilmez misin senden ayrı ah kolay mı *** Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin doymadın mı Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı *** Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz Yollar ayrı ah kolay mı Senden ayrı olmak var mı *** Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin doymadın mı Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı *** Sanki bir adım gider gibisin Bir an hayalin gözlerimden çıkmaz bilirsin Bitmişim artık küllerim elinde Neydi yazdığım şarkılarda duymaz gibisin (Yar) Yar bilmez misin senden ayrı ah kolay mı *** Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin doymadın mı Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı *** Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz Yollar ayrı ah kolay mı bitiyor muyuz biz Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz Yollar ayrı ah kolay mı Senden ayrı olmak var mı *** Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin doymadın mı Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı *** Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin doymadın mı Kıymet bilmez misin Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı *** Sanki bir adım gider gibisin

Şarkıların Var Korkularım var biliyorsun Biliyorsun yaşamım dört duvar Duvarlardan taşmak istiyorsun Çizilmemiş duvarlarıma Kapılar dar yapılar dar Aşk geniş ovalar arar *** Çıkamam duvarlarımdan Bir de buna yaşam diyorlar Bir tel koptu gitarımdan Olsun varsın saçların var *** Birçok şeyi aldın ama Her birşeyi sandın ama Gel de al bende kalan şarkıların var *** Korkularım var biliyorsun Biliyorsun yaşamım dört duvar Kaç kere çıkarmak istedim seni Çıkmıyorsun içimde Kapılar dar yapılar dar Aşk geniş ovalar arar *** Çıkamam duvarlarımdan Bir de buna yaşam diyorlar Bir tel koptu gitarımdan Olsun varsın saçların var *** Birçok şeyi aldın ama Herbirşeyi sandın ama Gel de al bende kalan şarkıların var *** Zamanla alışılırmış Ama alışamayanlar var

