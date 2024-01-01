Hatırla Şarkı Sözleri
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Aklım senden başka her şeyde
Sen ise takmaz hâllerde
Aklım şimdi başka yerlerde
Sen ise kim bilir ner'de
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Salsın seni rüzgârlara
Onlar getirsin seni bana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Al eşini rüzgârlara
Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Oyelo bien bien morena
No te olvides del pasado
No olvides los lindos tiempos
Que vivistes a mi lado
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Senora querida
Que no vives a mi lado
Tu vives en el presente
Y te olivdas del pasado