Aklım senden başka her şeyde Sen ise takmaz hâllerde Aklım şimdi başka yerlerde Sen ise kim bilir ner'de *** Bırak dağınık kalsın saçların Salsın seni rüzgârlara Onlar getirsin seni bana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde *** Bırak dağınık kalsın saçların Al eşini rüzgârlara Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Oyelo bien bien morena No te olvides del pasado No olvides los lindos tiempos Que vivistes a mi lado *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Senora querida Que no vives a mi lado Tu vives en el presente Y te olivdas del pasado