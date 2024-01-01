Aklım senden başka her şeyde Sen ise takmaz hâllerde Aklım şimdi başka yerlerde Sen ise kim bilir ner'de *** Bırak dağınık kalsın saçların Salsın seni rüzgârlara Onlar getirsin seni bana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde Açtım, senden başka bir şey yok Ne kitapta ne defterde *** Bırak dağınık kalsın saçların Al eşini rüzgârlara Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana *** Hatırla o eski günlerimizi Kafanı vur duvarlara, taşlara Aklım gelse de başına Dönemem asla sana