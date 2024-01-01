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7/24 Dinle Sevdiğim Şarkılar

Sevdiğim Şarkılar Şarkı Sözleri

Yaşar Sevdiğim Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar Sevdiğim Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdiğim Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yaşar

Yaşar

Sevdiğim Şarkılar

  • Her Yerde Kar Var

  • Benim Bütün Rüyalarım Seninle

  • Boş Sokak

  • Kadınım

  • Vakit Yok Gemi Kalkıyor

  • Bir Günah Gibi

  • Senden Benden Bizden

  • Hatıralar Hayal Oldu

  • Sessiz Gemi

  • Boş Sokak (2.Version)

  • Benim Bütün Rüyalarım Seninle (2.Version)

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