Hoşçakal Gözbebeğim Bülbülde gam, bende hazan Selvi endam sendeydi güzel Ah bu ne gam, bu ne siyah? Seyr-ü sefalar sendeydi güzel *** Ellerimdin benim Kollarımdın sen ah Şimdi ben neye neyle sarılacağım? Ah, şimdi ben neye neyle sarılacağım? *** Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal yaz güneşim Hoşça kal *** Öbür yaza kadar Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal yaz güneşim Hoşça kal *** Bülbülde gam, bende hazan Selvi endam sendeydi güzel Ah bu ne gam, bu ne siyah? Seyr-ü sefalar sendeydi güzel *** Ellerimdin benim Kollarımdın sen ah Şimdi ben neye neyle sarılacağım? Ah, şimdi ben neye neyle sarılacağım? *** Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal yaz güneşim Hoşça kal *** Öbür yaza kadar Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal göz bebeğim Hoşça kal yaz güneşim Hoşça kal *** Çıktı ay Çıktı ay

Bela Sevdan Akşam oldu şehrimde Penceremde kuşlar göründü Bir yaşlı hayal gözlerimde Gözlerimi yaşlar bürüdü *** Akşam oldu şehrimde Penceremde kuşlar göründü Bir yaşlı hayal gözlerimde Gözlerimi yaşlar bürüdü *** Çilem dolmuyor Giden dönmüyor Çalan olmuyor kapımı *** Çilem dolmuyor Giden dönmüyor Çalan olmuyor kapımı *** Ağlamaktan kurudu gözlerim Ağlıyorum neydim ne haldeyim Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim Hala sevdalınım Bela sevdan var ya *** Ağlamaktan kurudu gözlerim Ağlıyorum neydim ne haldeyim Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim Hala sevdalınım Bela sevdan var ya

Hasret Ayazları Bana bir söz yeterdi Aşka hüzün eserdi Şahidim işte denizdi Yeminle içerim şimdi Denizleri, derinleri *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Sorma, yakıyor İki dağ, bir ayaz Ve sen içimde biraz Olmasan olmuyor Yokluğun dolmuyor *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Bana bir söz yeterdi Aşka hüzün eserdi Şahidim işte şu denizdi Yeminle içerim şimdi Denizleri, derinleri *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Sorma, yakıyor İki dağ, bir ayaz Ve sen içimde biraz Olmasan olmuyor Yokluğun dolmuyor *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla *** Hasret ayazlarında Yanıyor sabahlarda Bu sana kalan Akan en son damla

Kuşlar Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla *** Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Sensiz olmadı ellerime kelepçe Vurdun kalmadı ayrılığa gerekçe *** Nasıl ki evlerin odaları varsa Nasıl ki kuşların yuvaları varsa *** Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Sensiz olmadı en sonunda nihayet Bitti kalmadı şarkılar da keramet Sensiz olmadı en sonunda nihayet Bitti kalmadı şarkılar da nihavent *** Nasıl ki evlerin odaları varsa Nasıl ki kuşların yuvaları varsa *** Gönlün mabedimdir Ömrüm al senindir Gördüm gözümü ilk açışımla Döndüm dolaştım ellerine Başım nasıl hasret dizlerine Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Kuşlar her baharda gelirler Ama sonbaharda göçerler Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** Kuşlar sen kuşları boş ver Evler yerlerinde değiller Aşkım sakın sen kuşlara uyma *** AH Sen kuşları sevdin AH Sen de gider miydin AH Sen hala kuşlara hayran AH Aşkım gemilerdi AH Sana demirlendi Gemilere adres oldu liman Sen hala kuşlara hayran.

Şarkılar Güzelse Hala Kıyamet kopsa unutamazsın Unutamazsın artık Bir kere sevmişsin ne denir sana Ne denir sana artık Hangi pencereye baksan onu görürsün Onu görürsün artık Hangi limana demir alsa gemiler Ona uğramadan edemez *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Unutamazsın diyorum sana *** Boşuna bu tükenircesine ağlamalar Boşuna bunca beklemeler Boşuna bunca kahır Bu kıyı meyhanelerinde Çürümek her akşam Bu her kadehte erimek Ağır ağır *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir

Sebepsiz Fırtına Gerilir büyür ah Bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın Kalan elinde avucunda *** Gerilir büyür ah Bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın Kalan elinde avucunda *** Fırtınalardan kurtar beni ya Batırma gemilerimi Umutlar aşkın teknesi ya Umutlarım tükendi, ay ay ay *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Gerilir büyür ah Bir sebepsiz fırtına Kardeşidir umut aşkın Kalan elinde avucunda *** Fırtınalardan kurtar beni ya Batırma gemilerimi Umutlar aşkın teknesi ya Umutlarım bulutlanır Adına düğümlenir, ay ay ay *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor *** Sensiz olmuyor yerine konmuyor Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor Karlara inat yürürüm yollarına Adını camlara yazdım okunmuyor

Seni Ezbere Aldım Yüreğinin sesinden aşkının sesinden Sıcacık nefesinle bana bir şarki söyle Yüreğin nerelerde sesin nerelerde Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun *** Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler *** Anıyor musun bak bir zamanlar Seni sevmiştim biliyorsun Arıyor musun ah o zamanlar Beni sevmiştin biliyorsun *** Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler *** Yüreğimden geçersin geceleri çoğu zaman Hayaller konuşmaz bana bir şarki söyle Yüreğin buralarda sesin nerelerde Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun *** Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler Aşkın bitse de umudu sürer Seni ezbere aldım silemezler *** Yüreğime yarsın ölümüne varsın Şu kader utansın bittiyse Ölümüne varsın işte bu farkın Ve bu son şarkım ikimize *** Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim Ve bu şarkı ikimizin olsun Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim Ve bu şarkı ikimizin olsun Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim Ve bu şarkı ikimizin olsun *** Yazmam bir daha Aşkım ben sana Aşk ladesti Aklımda

Şarkılar Güzelse Hala (Remix) Kıyamet kopsa unutamazsın Unutamazsın artık Bir kere sevmişsin ne denir sana Ne denir sana artık Hangi pencereye baksan onu görürsün Onu görürsün artık Hangi limana demir alsa gemiler Ona uğramadan edemez *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Unutamazsın diyorum sana *** Boşuna bu tükenircesine ağlamalar Boşuna bunca beklemeler Boşuna bunca kahır Bu kıyı meyhanelerinde Çürümek her akşam Bu her kadehte erimek Ağır ağır *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir *** Şarkılar güzelse hâlâ Hâlâ sarıysa mimozalar Onu unutamadığın içindir

Onbir Ay Yıllardan yollardan Yabancı kollardan gel Bin kere tövbe etsen Bin kere bozsan yine gel *** Yıllardan yollardan Yabancı kullardan bil Etme bulma dünyası On beş yaş rüyası değil *** Sana bir ay bana bir ay Yetmez gülüm on bir ay O bir ayı tut da gülüm On bin aydan say *** Benim sevdam bana kolay Nay nay ninay nay ninay Sana sevdam kolay kolay Geçmez on bir ay *** Say yarama bastığın tuzlara Gülü bir gün seni her gün Gülü soluncaya seni ölünceye Yine kimi sevdiğine emin oluncaya kadar Beni ellerden sayma

Nazlı Kız Her şey gelip geçiyor Hayat demir tavında Başımdan neler geçti Henüz erken yaşımda *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Birçok işte bulundum Dikiş tutturmak için Vur kaç işte, vuruldum İçimi yiyor içim *** Olmaz dediğim oldu Olur dediğim olmaz Bir sen varsın, gel etme Gitme ne olur, gitme ne olur Gitme ne olur, sabrım az *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Olmaz bu kadar naz Bu kadar yaz Boşuna mı yaşadık? Durmaz bu can yerinde Uçar gider, konmaz *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız? *** Nazlanma nazlı kız Yaralarım azdı kız Yetmez mi, az mı kız? Öldürmen farz mı kız?