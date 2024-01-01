-
Bülbülde gam, bende hazan
Selvi endam sendeydi güzel
Ah bu ne gam, bu ne siyah?
Seyr-ü sefalar sendeydi güzel
***
Ellerimdin benim
Kollarımdın sen ah
Şimdi ben neye neyle sarılacağım?
Ah, şimdi ben neye neyle sarılacağım?
***
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal yaz güneşim
Hoşça kal
***
Öbür yaza kadar
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal yaz güneşim
Hoşça kal
***
Bülbülde gam, bende hazan
Selvi endam sendeydi güzel
Ah bu ne gam, bu ne siyah?
Seyr-ü sefalar sendeydi güzel
***
Ellerimdin benim
Kollarımdın sen ah
Şimdi ben neye neyle sarılacağım?
Ah, şimdi ben neye neyle sarılacağım?
***
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal yaz güneşim
Hoşça kal
***
Öbür yaza kadar
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal göz bebeğim
Hoşça kal yaz güneşim
Hoşça kal
***
Çıktı ay
Çıktı ay
-
Akşam oldu şehrimde
Penceremde kuşlar göründü
Bir yaşlı hayal gözlerimde
Gözlerimi yaşlar bürüdü
***
Akşam oldu şehrimde
Penceremde kuşlar göründü
Bir yaşlı hayal gözlerimde
Gözlerimi yaşlar bürüdü
***
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapımı
***
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapımı
***
Ağlamaktan kurudu gözlerim
Ağlıyorum neydim ne haldeyim
Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim
Hala sevdalınım
Bela sevdan var ya
***
Ağlamaktan kurudu gözlerim
Ağlıyorum neydim ne haldeyim
Hatırlarsan bıraktığın yerdeyim
Hala sevdalınım
Bela sevdan var ya
-
Bana bir söz yeterdi
Aşka hüzün eserdi
Şahidim işte denizdi
Yeminle içerim şimdi
Denizleri, derinleri
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Sorma, yakıyor
İki dağ, bir ayaz
Ve sen içimde biraz
Olmasan olmuyor
Yokluğun dolmuyor
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Bana bir söz yeterdi
Aşka hüzün eserdi
Şahidim işte şu denizdi
Yeminle içerim şimdi
Denizleri, derinleri
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Sorma, yakıyor
İki dağ, bir ayaz
Ve sen içimde biraz
Olmasan olmuyor
Yokluğun dolmuyor
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
***
Hasret ayazlarında
Yanıyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
-
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
***
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Sensiz olmadı ellerime kelepçe
Vurdun kalmadı ayrılığa gerekçe
***
Nasıl ki evlerin odaları varsa
Nasıl ki kuşların yuvaları varsa
***
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Sensiz olmadı en sonunda nihayet
Bitti kalmadı şarkılar da keramet
Sensiz olmadı en sonunda nihayet
Bitti kalmadı şarkılar da nihavent
***
Nasıl ki evlerin odaları varsa
Nasıl ki kuşların yuvaları varsa
***
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açışımla
Döndüm dolaştım ellerine
Başım nasıl hasret dizlerine
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Kuşlar her baharda gelirler
Ama sonbaharda göçerler
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
Kuşlar sen kuşları boş ver
Evler yerlerinde değiller
Aşkım sakın sen kuşlara uyma
***
AH Sen kuşları sevdin
AH Sen de gider miydin
AH Sen hala kuşlara hayran
AH Aşkım gemilerdi
AH Sana demirlendi
Gemilere adres oldu liman
Sen hala kuşlara hayran.
-
Kıyamet kopsa unutamazsın
Unutamazsın artık
Bir kere sevmişsin ne denir sana
Ne denir sana artık
Hangi pencereye baksan onu görürsün
Onu görürsün artık
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uğramadan edemez
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Unutamazsın diyorum sana
***
Boşuna bu tükenircesine ağlamalar
Boşuna bunca beklemeler
Boşuna bunca kahır
Bu kıyı meyhanelerinde
Çürümek her akşam
Bu her kadehte erimek
Ağır ağır
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
-
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fırtına
Kardeşidir umut aşkın
Kalan elinde avucunda
***
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fırtına
Kardeşidir umut aşkın
Kalan elinde avucunda
***
Fırtınalardan kurtar beni ya
Batırma gemilerimi
Umutlar aşkın teknesi ya
Umutlarım tükendi, ay ay ay
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fırtına
Kardeşidir umut aşkın
Kalan elinde avucunda
***
Fırtınalardan kurtar beni ya
Batırma gemilerimi
Umutlar aşkın teknesi ya
Umutlarım bulutlanır
Adına düğümlenir, ay ay ay
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
***
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarına
Adını camlara yazdım okunmuyor
-
Yüreğinin sesinden aşkının sesinden
Sıcacık nefesinle bana bir şarki söyle
Yüreğin nerelerde sesin nerelerde
Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Anıyor musun bak bir zamanlar
Seni sevmiştim biliyorsun
Arıyor musun ah o zamanlar
Beni sevmiştin biliyorsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Yüreğimden geçersin geceleri çoğu zaman
Hayaller konuşmaz bana bir şarki söyle
Yüreğin buralarda sesin nerelerde
Aşkımız dillerde bitemez bitti derler olsun
***
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
Aşkın bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldım silemezler
***
Yüreğime yarsın ölümüne varsın
Şu kader utansın bittiyse
Ölümüne varsın işte bu farkın
Ve bu son şarkım ikimize
***
Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim
Ve bu şarkı ikimizin olsun
Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim
Ve bu şarkı ikimizin olsun
Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim
Ve bu şarkı ikimizin olsun
***
Yazmam bir daha
Aşkım ben sana
Aşk ladesti
Aklımda
-
Kıyamet kopsa unutamazsın
Unutamazsın artık
Bir kere sevmişsin ne denir sana
Ne denir sana artık
Hangi pencereye baksan onu görürsün
Onu görürsün artık
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uğramadan edemez
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Unutamazsın diyorum sana
***
Boşuna bu tükenircesine ağlamalar
Boşuna bunca beklemeler
Boşuna bunca kahır
Bu kıyı meyhanelerinde
Çürümek her akşam
Bu her kadehte erimek
Ağır ağır
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
***
Şarkılar güzelse hâlâ
Hâlâ sarıysa mimozalar
Onu unutamadığın içindir
-
Yıllardan yollardan
Yabancı kollardan gel
Bin kere tövbe etsen
Bin kere bozsan yine gel
***
Yıllardan yollardan
Yabancı kullardan bil
Etme bulma dünyası
On beş yaş rüyası değil
***
Sana bir ay bana bir ay
Yetmez gülüm on bir ay
O bir ayı tut da gülüm
On bin aydan say
***
Benim sevdam bana kolay
Nay nay ninay nay ninay
Sana sevdam kolay kolay
Geçmez on bir ay
***
Say yarama bastığın tuzlara
Gülü bir gün seni her gün
Gülü soluncaya seni ölünceye
Yine kimi sevdiğine emin oluncaya kadar
Beni ellerden sayma
-
Her şey gelip geçiyor
Hayat demir tavında
Başımdan neler geçti
Henüz erken yaşımda
***
Olmaz dediğim oldu
Olur dediğim olmaz
Bir sen varsın, gel etme
Gitme ne olur, gitme ne olur
Gitme ne olur, sabrım az
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Birçok işte bulundum
Dikiş tutturmak için
Vur kaç işte, vuruldum
İçimi yiyor içim
***
Olmaz dediğim oldu
Olur dediğim olmaz
Bir sen varsın, gel etme
Gitme ne olur, gitme ne olur
Gitme ne olur, sabrım az
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Olmaz bu kadar naz
Bu kadar yaz
Boşuna mı yaşadık?
Durmaz bu can yerinde
Uçar gider, konmaz
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
***
Nazlanma nazlı kız
Yaralarım azdı kız
Yetmez mi, az mı kız?
Öldürmen farz mı kız?
-
Beni yar beni yar
Beni narin kollarında bırak
Bizi aşk anlar
Sen kendi yeni aşklarına bak
***
Dile kolay yıllar
Beni ilk yıllarında bırak
Eski anılardan
Söyle elimizde başka ne var
Yoksun ya
***
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Zalim dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Şu boynuma dar ağacı
Gayrı değil yabancı
Alışamadım sensiz
Uyumaya yar
***
Şu boynuma dar ağacı
Gayrı değil yabancı
Gel beni bu zalimlerin
Ellerinden kurtar
***
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Zalim dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Böyle kal değişme
Zaten olmuş halım perişan
Başımı koymuşum
Senin sevdanın yollarına
***
Yaşarım sensizliği
Sanki sen varmışçasına
Koşarım bilsem de
Çalan zillere kapılara
Yoksun ya
***
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Zalim dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Şu boynuma dar ağacı
Gayrı değil yabancı
Alışamadım sensiz
Uyumaya yar
***
Şu boynuma dar ağacı
Gayrı değil yabancı
Gel beni bu zalimlerin
Ellerinden kurtar
***
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Zalim dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar
***
Zalim dünya durdukça esirinim yar
Yemelerden içmelerden
Kesilirim yar