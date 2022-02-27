Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir umut doldu içime Birde kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden İşte öyle bir şey *** Hani eski bir resme bakarken Hani yılları sayarda insan Hani gözleri dolar ya birden İşte öyle bir şey *** Seni düşündüm dün akşam yine Sonsuz bir huzur doldu kalbime Birde kendimi düşündüm sonra Bir garip duygu çöktü omzuma *** Hani yıldızlar yanıp sönerken Hani bir yıldız kayar ve insan Hani bir telaş duyar ya birden İşte öyle bir şey *** Hani bir yağmur yağar da bazen Hani gök gürler ya arkasından Hani şimşekler çakar peşinden İşte öyle bir şey

Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Herkes evinde kendi hâlinde Her yerde huzur, her yerde neşe *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Bir de bana sor