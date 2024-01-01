Kadınım Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya, her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen kadınım *** Kadınım *** Hatırla o günü karşıki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilkbahar sabahım Sen *** Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık O ılık aydınlık, yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık Sen kadınım *** Kadınım *** Eşyalar toplanmış seninle birlikte Anılar saçılmış odaya, her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen *** Masamız köşede öylece duruyor Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde Sanki hepsi hasret senin nefesine Sen kadınım *** Kadınım *** Bana bıraktığın bütün bu hayatın Yaşanan aşkların değeri yok artık Ben sensiz olamam, artık anlıyorum Sen *** Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle O kapıyı kapat, elini ver bana Dışarıda yalnız, yalnız üşüyorsun Sen kadınım *** Kadınım

Pas Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Kendisi yazdı kendisi bozdu Kirli değil ya pastı ya tozdu Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm Yok artık yok *** Bir kere bile arama Tuz olur o yarana Canına ciğerine hükmedebiliyor Bir yolu var ama Sormadan etmeden O seni nasıl zararına verebiliyor *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni sevecek kalbim Son kez atana kadar *** Aramadığım yer kalmıyor seni Sabahtan yatana kadar Bana göre sürer gider sönmez bu yangın İkimizi de yakana kadar

Sadem Yaktığın sönmedi hala Kimseyi sevemiyorum Beni sana kattığın belli değil mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yüzümde çizgilerin var Saçımda bembeyaz tenin Hala yapayalnız yattığım fark edilir mi? *** Sebebi bilemiyorum Aklımda bir tek sen varsın Ben senden istediğimi kimseye diyemiyorum *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden *** Yormadan sormadan seveceğim seni sadem Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden *** Hiç durmadan yorulmadan Seni bekleyeceğim zaten Evime düşen bir kaç saç telin olmadan Ya buna var mı müsaaden