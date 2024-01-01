Kayıkçı Ağır çek kürekleri Varmasın kıyıya sandalım Hayır Allah'tan şer insandan Sen insan sen de insan değil misin *** Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah *** Ağır çek kürekleri Varmasın kıyıya sandalım Başıma ne işler açtın ey sevgili Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah *** Başıma ne işler açtın ey sevgili Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah *** Aklımda bir aşk başımda bin bela Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah ah *** Beni açıklarda bırak

Ağla Dün sizin mahallenizden geçiyorken ben Balkonunda sabah keyfi yapıyordun sen Bir kedi geçti önümden bir tren sesi Her şey aynıydı şehirde ben değişirken *** Sen yarına bakıyordun ışıl ışıl Ben direniyordum düşmeye kirpiğimden Ağla ağla öldüm bir yandan utandım Sen hem çal hem oyna ben gitgide bulutlandım *** Bundan böyle kolay üzülmem artık Kimseye ne düşman yazılmam artık Zaten yarı yolda kaç hayat bıraktım Batık şehirler gibiyim gezilmem artık *** Pek bir memnundun halinden pek edalıydın Hani ya sen herkesten daha vefalıydın Önce öfke boğdu sonra anladım seni Senle dünya nimetlerine sevdalıydın

O Kız Uzun, uzun yıllar önceydi Ne ölüm vardı ne ayrılık Ana baba kuzusuyken daha dün Şimdi kolu kırık kanadı kırık *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor *** Deli dolu haylaz Şen şakrak Tasasız neşeli günlerdi Çocuk aklı işte yuvadan uçunca O saltanatta sona erdi *** O yol ki yara bere içinde Komadan bırakmıyor hiçbirimizi Şansına ne düşerse bi yanı uçurum Bi yanı cennet bahçesi *** Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza *** Hani ya hani ya o kız nerde Hani ya hani ya kanın yerde O şimdi kimseye güvenmiyor Bıraktı oluruna direnmiyor