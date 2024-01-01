O Kız Şarkı Sözleri
Yaşar O Kız şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yaşar O Kız şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Kız sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ağır çek kürekleri
Varmasın kıyıya sandalım
Hayır Allah'tan şer insandan
Sen insan sen de insan değil misin
***
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah
***
Ağır çek kürekleri
Varmasın kıyıya sandalım
Başıma ne işler açtın ey sevgili
Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah
***
Başıma ne işler açtın ey sevgili
Şimdi bu gönül kıyılara varmak ister mi yar ah
***
Aklımda bir aşk başımda bin bela
Varmasın sandalım varmasın kıyıya yar ah ah ah
***
Beni açıklarda bırak
-
Dün sizin mahallenizden geçiyorken ben
Balkonunda sabah keyfi yapıyordun sen
Bir kedi geçti önümden bir tren sesi
Her şey aynıydı şehirde ben değişirken
***
Sen yarına bakıyordun ışıl ışıl
Ben direniyordum düşmeye kirpiğimden
Ağla ağla öldüm bir yandan utandım
Sen hem çal hem oyna ben gitgide bulutlandım
***
Bundan böyle kolay üzülmem artık
Kimseye ne düşman yazılmam artık
Zaten yarı yolda kaç hayat bıraktım
Batık şehirler gibiyim gezilmem artık
***
Pek bir memnundun halinden pek edalıydın
Hani ya sen herkesten daha vefalıydın
Önce öfke boğdu sonra anladım seni
Senle dünya nimetlerine sevdalıydın
-
Uzun, uzun yıllar önceydi
Ne ölüm vardı ne ayrılık
Ana baba kuzusuyken daha dün
Şimdi kolu kırık kanadı kırık
***
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
***
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
***
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
***
Deli dolu haylaz
Şen şakrak
Tasasız neşeli günlerdi
Çocuk aklı işte yuvadan uçunca
O saltanatta sona erdi
***
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
***
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
***
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
-
Uzun, uzun yıllar önceydi
Ne ölüm vardı ne ayrılık
Ana baba kuzusuyken daha dün
Simdi kolu kırık kanadı kırık
O yol ki yara bere içinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bir yanı uçurum
Bir yanı cennet bahçesi
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karsımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor
Deli dolu haylaz şen şakrak
Tasasız neşeli günlerdi
Çocuk aklı işte yuvadan uçunca
O saltanatta sona erdi
O yol ki yara bere icinde
Komadan bırakmıyor hiçbirimizi
Şansına ne düşerse bi yanı uçurum
Bi yanı cennet bahçesi
Tanrım iyi insanlar çıkarsın karşımıza
Yoksa piyangodan ne çıkarsa bahtımıza
Hani ya hani ya o kız nerde
Hani ya hani ya kanın yerde
O şimdi kimseye güvenmiyor
Bıraktı oluruna direnmiyor