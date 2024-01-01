-
Sanki bir adım gider gibisin
Bir an hayalin gözlerimden çıkmaz bilirsin
Bitmişim artık küllerim elinde
Neydi yazdığım şarkılarda duymaz gibisin
(Yar) Yar bilmez misin senden ayrı ah kolay mı
***
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin doymadın mı
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı
***
Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz
Yollar ayrı ah kolay mı
Senden ayrı olmak var mı
***
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin doymadın mı
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı
***
Sanki bir adım gider gibisin
Bir an hayalin gözlerimden çıkmaz bilirsin
Bitmişim artık küllerim elinde
Neydi yazdığım şarkılarda duymaz gibisin
(Yar) Yar bilmez misin senden ayrı ah kolay mı
***
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin doymadın mı
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı
***
Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz
Yollar ayrı ah kolay mı bitiyor muyuz biz
Sonlar aynı hep olaylı geçiyor ömrümüz
Yollar ayrı ah kolay mı
Senden ayrı olmak var mı
***
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin doymadın mı
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı
***
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin doymadın mı
Kıymet bilmez misin
Yar gelmez misin hiç yorulmadın mı
***
Sanki bir adım gider gibisin
-
Beni koyup gitme ne olursun
Durduğun yerde dur
Kendini martılarla bir tutma
Senin kanatların yok
***
Düşersin yorulursun
Beni koyup gitme ne olursun
***
Bir deniz kıyısında otur.
Gemiler sensiz gitsin bırak
Herkes gibi yaşasana sen
İşine gücüne baksana
***
Evlenirsin çocuğun olur
Beni koyup gitme ne olursun
Sonun kötüye varacak
Beni koyup gitme ne olursun
***
Elimi tutuyorlar ayağımı
Yetişemiyorum ardından
Hevesim olsa param olmuyor
Param olsa hevesim
***
Yaptıklarını affettim
Beni koyup gitme ne olursun
Seninle gelmeyeceğim yine de
Beni koyup gitme ne olursun
-
Seyyah oldum şu âlemi gezerim
Bir dost bulamadın gün akşam oldu
Kendi efkârımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
İki elim gitmez oldu yüzümden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk
Tükendi taneler kalmadı azık
Yazık şu geçen ömre yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
Yazık şu geçen ömre yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
Kul himmet üstadım ummana dalam
Gidenler gelmedi bir haber alam
Kah giyindim kah kuşandım bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
***
Kah giyindim kah kuşandım bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu gün akşam oldu
-
Aklım senden başka her şeyde
Sen ise takmaz hâllerde
Aklım şimdi başka yerlerde
Sen ise kim bilir ner'de
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Salsın seni rüzgârlara
Onlar getirsin seni bana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Al eşini rüzgârlara
Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Oyelo bien bien morena
No te olvides del pasado
No olvides los lindos tiempos
Que vivistes a mi lado
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Senora querida
Que no vives a mi lado
Tu vives en el presente
Y te olivdas del pasado
-
Gönlümde arzu gözlerimde yaş
Büyük yanılgı seninle aşk
Gönlümde arzu gözlerimde yaş
Büyük yanılgı seninle aşk
***
Yalan beni anlamadın
Yalan bana inanmadın
***
Bu bahar ah bu ne hal
Denize baksak denizi görür müyüz
Bu bahar ah bu ne hal
Denize baksak denizi görür müyüz
***
Söyle Kaf Dağı'na mı çıksam
Söyle bir ömür çile çeksem
Ne yazar yar insafın kurusun
***
Önce aşk yolunda bıraktın
Sonra ellere mahkum ettin
Ne yazar yar insafın kurusun oy
***
O-f
***
Gönlümde arzu gözlerimde yaş
Büyük yanılgı seninle aşk
Gönlümde arzu gözlerimde yaş
Büyük yanılgı seninle aşk
***
Yalan beni anlamadın
Yalan bana inanmadın
***
Bu bahar ah bu ne hal
Denize baksak denizi görür müyüz
Bu bahar ah bu ne hal
Denize baksak denizi görür müyüz
***
Söyle Kaf Dağı'na mı çıksam
Söyle bir ömür çile çeksem
Ne yazar yar insafın kurusun
***
Önce aşk yolunda bıraktın
Sonra ellere mahkum ettin
Ne yazar yar insafın kurusun oy
***
Denize baksak denizi görür müyüz
***
Yalancı bahar yalancı bu hal
İnancımı al yerlere çalınsın
-
Oturup yazdım sana bunları
Olmuyor aşkım olmuyor ayrı
Sevgilim unuttum gayrı yolları
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
Sevgilim unuttum gayrı yolları
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
***
Unutup yazdım sana bunları
Son umut aşktı ara bunları
Kalem unuttu belki yazmayı
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
Kalem unuttu belki yazmayı
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
***
Unutup yazdım sana bunları
Son umut arşınladı yolları
Kalem unuttu belki yazmayı
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
Kalem unuttu belki yazmayı
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
***
Böyle mi olması aşkımıza mübah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
Hem sana hem bana aşkımıza günah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
***
Olur mu sandın olmuyor aşkım
Sensiz bana güneş doğmuyor aşkım
Bugün olmuyor yarın olmuyor
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
Bugün olmuyor yarın olmuyor
Bana mektubunu gözyaşınla yaz
***
Bir sevip beni bir sevmiyorsan
Söz verip bana hiç gelmiyorsan
Bu aşk sevgilim burada biter
Sana sevgilim iyi sevmeler
Bu aşk sevgilim burada biter
Sana sevgilim iyi sevmeler
***
Böyle mi olması aşkımıza mübah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
Hem sana hem bana aşkımıza günah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
(Aşkımıza mübah)
***
Böyle mi olması aşkımıza mübah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
Hem sana hem bana aşkımıza günah
Sevgilim gözlerin seneler geçer aklımda
***
Aşkımıza mübah
Aşkımıza günah
Aşkımıza mübah
Aşkımıza günah
-
İltifat et bana
Çocuklar gibi sevindir
Yarısı benimse bu günahın
Yarısı da senindir
İltifat et bana
Çocuklar gibi sevindir
Yarısı benimse bu günahın
Yarısı da senindir
Zaman zaman acılardan
Bir yol geçer acıtmadan
Sen aslolan sevgimizden bahset
***
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde
Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme
Bulutları ezberledim
***
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde
Söyletmiyor serbelam son sevim dilime
O diyorum esti diyor geçti diyor
***
İltifat et bana
Çocuklar gibi sevindir
Yarısı benimse bu günahın
Yarısı da senindir
***
Zaman zaman acılardan
Bir yol geçer acıtmadan
Sen aslolan sevgimizden bahset
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde
Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme
Bulutları ezberledim
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde
Söyletmiyor serbelam son sevim dilime
O diyorum esti diyor geçti diyor
Terketmiyor biliyorsun seni de beni de
Tutulduğumuz bu sevda kömür renginde
Esmiyorsun kaç zamandır sevdam göğüme
Bulutları ezberledim
-
Benim sana bakışım son bakışım değil
İnan bana gidişim son gidişim değil
Kapıları bekle zilleri dinle
Bir yaz sabahı sana
Bir yaz sabahı yine
Bir yaz sabahı sana yeniden
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Bir çiçeğin açışı sıcak bir yel hatırla
Doğacaktır yeni gün umudunu yitirme
Yarınları bekle yarim beni bekle
Bir yaz sabahı sana yeniden
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Gel çiçeğim açanım solacaksın solacak
Dağ çileği dudağın gelecek yaz açacak
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Önümüzdeki güz gibi
Demin sönen köz gibi
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Canım sıkılıyor canım
Sanırım bu aralar
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
***
Canım sıkılıyor canım
Sanırım bu aralar
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
Bu yaz yine bize aşkım ayrılık var
-
Hem arkadaş hem de dostumdun sen benim
Ayrılığı kaldıramaz şimdi yorgun bedenim
Yine gece inerken sessiz odama
Gözlerin gelir aklıma ah gözlerin sebebim
***
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıllar sonra karşılaşıp seninle
Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte
***
Kapıyı çalıp giriversen içeri
Sarılıp hissetsem sımsıcacık tenini
Konuşamasam aklım gitse başımdan
Seyretsem gözlerini
***
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıllar sonra karşılaşıp seninle
Yazık etmeyelim bu sevgimize birlikte
***
Nerdesin şimdi ah nerde
Hasretin büyüyor her an yüreğimde
Bak birtanem geçiyor zaman
Gelirsen sevgiyi aşkı gör o zaman
Yıldızlar da senindir ay da
Ne bölüştüysek yarı yarıya
-
Korkularım var biliyorsun
Biliyorsun yaşamım dört duvar
Duvarlardan taşmak istiyorsun
Çizilmemiş duvarlarıma
Kapılar dar yapılar dar
Aşk geniş ovalar arar
***
Çıkamam duvarlarımdan
Bir de buna yaşam diyorlar
Bir tel koptu gitarımdan
Olsun varsın saçların var
***
Birçok şeyi aldın ama
Her birşeyi sandın ama
Gel de al bende kalan şarkıların var
***
Korkularım var biliyorsun
Biliyorsun yaşamım dört duvar
Kaç kere çıkarmak istedim seni
Çıkmıyorsun içimde
Kapılar dar yapılar dar
Aşk geniş ovalar arar
***
Çıkamam duvarlarımdan
Bir de buna yaşam diyorlar
Bir tel koptu gitarımdan
Olsun varsın saçların var
***
Birçok şeyi aldın ama
Herbirşeyi sandın ama
Gel de al bende kalan şarkıların var
***
Zamanla alışılırmış
Ama alışamayanlar var
-
Aklım senden başka her şeyde
Sen ise takmaz hâllerde
Aklım şimdi başka yerlerde
Sen ise kim bilir ner'de
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Salsın seni rüzgârlara
Onlar getirsin seni bana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
Açtım, senden başka bir şey yok
Ne kitapta ne defterde
***
Bırak dağınık kalsın saçların
Al eşini rüzgârlara
Ağla gözlerinde yaş kaldıysa hâlâ
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
***
Hatırla o eski günlerimizi
Kafanı vur duvarlara, taşlara
Aklım gelse de başına
Dönemem asla sana
-
Aşkın gözü körmüş derler ya seninki ne
Ben biraz dağıttım halimi görsene
Parçalandı içim bütün cam kırıkları
Olsun yapıştırırım kendimi seninle
***
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Sol yanıma sancıyı mi sapladın ey sevgili
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Sol yanıma sancıyı mi bu böyle gitmemeli
***
Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere
Bahse girerim sen gülüyorsun halime
Ay demin çıktı bak evimde yalnızım
Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım
***
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Sol yanıma sancıyı mi sapladın ey sevgili
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Sol yanıma sancıyı fa saplayan eski nota
***
Aşkın gözü körmüş derler ya seninki ne
Ben biraz dağıttım halimi görsene
Parçalandı içim bütün cam kırıkları
Olsun yapıştırırım kendimi seninle
***
Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere
Bahse girerim sen gülüyorsun halime
Ay demin çıktı bak evimde yalnızım
Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım
***
Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım
Belki bir gün ya da her gün eline konacağım
Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım
Beklemediğin bir anda eline konacağım
***
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Sol yanıma sancıyı fa saplayan eski nota
Gelmeyi la gitmeyi sol kalmayı sen bana sor
Kuşları da uçmayı da konmayı sen bana sor
Kalmayı sen bana sor her şeyi sen bana sor
Her şeyi sen bana sor