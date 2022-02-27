Kör Bıçak/ Orijinal Şarkı Sözleri
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Yaşar
Kör Bıçak/ Orijinal
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bir gün artı bir gün daha
bir günahtı her gün daha
bir gün aktı gözyaşlarım
durmadı, durmadı
***
yemin olsun bir gün daha
dedim olsun bir gün daha
senede bir bir gün daha
olmadı, olmadı
***
önlerime duvarlar örseler
kara sevdam her gün öldürseler
kör bıçağım kimseleri kesemem
beni yine beni yine teninle bileseler
***
gözlerimi kor demirle delseler
üzerimi topraklarla örtseler
saplı durur rengi gözlerinin
sana kayar, sana kaçar, yine deli aklım benim saklı durur