bir gün artı bir gün daha bir günahtı her gün daha bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı *** yemin olsun bir gün daha dedim olsun bir gün daha senede bir bir gün daha olmadı, olmadı *** önlerime duvarlar örseler kara sevdam her gün öldürseler kör bıçağım kimseleri kesemem beni yine beni yine teninle bileseler *** gözlerimi kor demirle delseler üzerimi topraklarla örtseler saplı durur rengi gözlerinin sana kayar, sana kaçar, yine deli aklım benim saklı durur