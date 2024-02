Bir gün artı bir gün daha Bir günahtı her gün daha Bir gün aktı gözyaşlarım Durmadı, durmadı *** Yemin olsun bir gün daha Dedim olsun bir gün daha Senede bir bir gün daha Olmadı, olmadı *** Önlerime duvarlar örseler Kara sevdam her gün öldürseler Kör bıçağım kimseleri kesemem Beni yine, beni yine seninle bileseler *** Gözlerimi kor demirle delseler Üzerimi topraklarla örtseler Saplı durur rengi gözlerinin Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim *** Bir gün artı bir gün daha Bir günahtı her gün daha Bir gün aktı gözyaşlarım Durmadı, durmadı *** Yemin olsun bir gün daha Dedim olsun bir gün daha Senede bir bir gün daha Olmadı, olmadı *** Önlerime duvarlar örseler Kara sevdam her gün öldürseler Kör bıçağım kimseleri kesemem Beni yine, beni yine teninle bileseler *** Gözlerimi kor demirle delseler Üzerimi topraklarla örtseler Saplı durur rengi gözlerinin Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim *** Önlerime duvarlar örseler Kara sevdam her gün öldürseler Kör bıçağım kimseleri kesemem Beni yine, beni yine teninle bileseler *** Gözlerimi kor demirle delseler Üzerimi topraklarla örtseler Saplı durur rengi gözlerinin Sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim