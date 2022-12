Hüzünler başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Sahip olduğum her şeydin Her şeyimi alıp gittin *** Bu kaçıncı hasretim aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi