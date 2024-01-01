Markiz Flamenko Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten Şimdi karşımda olsan, sana öylece baksam Konuşmadan da anlaşırdık biz *** Boğaz çöl sanki sensiz Yüksek kaldırım öksüz Çoktan kapandı markiz Bur'da her şey usulsüz Üzülürdük bunlara Sen biraz utansan da Karşılıklı ağlaşırdık biz *** Göl gör ki Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Yoruldum ben seni gönül gözüyle görmekten Eşe dosta hatta kendime yalan söylemekten Şimdi karşımda olsan, sana sadece baksam Konuşmadan da anlaşırdık biz *** Boğaz çöl sanki sensiz Yüksek kaldırım öksüz Çoktan kapandı markiz Bur'da her şey usulsüz Üzülürdük bunlara Sen biraz utansan da Karşılıklı ağlaşırdık biz *** Göl gör ki Bütün büyük aşklar gibi yarım kaldı hikâyemiz *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Bir akşamüstü çıksan gelsen Yüzün sevda, ardın Beyoğlu Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır kalbimin yurdu *** Sen neredeysen oralıyım ben Sıcacık aşkındır Kalbimin yurdu

Sitemkâr Benle çıktığın yolu benle bitiremedin Benim kara günlerimi göğüsleyemedin Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim? Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı

Ezdirmem Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur Bildiğin gibi değil ben bu işin içinden çıkamıyorum Haddinden fazla uzadı mevzu bi yolunu bulamıyorum Ne kadar sıyrılmak istesemde içime çekiliyorum *** E insanın benimde bir sabrım var sınırımı zorluyorum Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın Mevsimin belli değil nede rengin tadını bulamamışsın Ah benim gözü kara yüreğimi sen daha tanımamışsın Ezdirmem kendimi sana asla nede bir başkasına Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Otur dualara yalvar tanrıya belki yararı olur Bitti yavrum bitti yavrum yan sen derdine yan Unutma yürekten yapılan her dua mutlaka kabul olur Ezdirmem

Aşk Yorgunu Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Adil değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Eyvah *** Paramparça bak kalbim Gelmişim, geçmişim Her parçası ayrı yerde *** Bıraktığın izleri Silmişim, silmemişim Bütün bunlardan sana ne? *** Masum değil bak hayat hiçbirimize Payıma düşen onca yara bere Biraz huzur, bi' tebessüm Olamadık ya biz bize *** Eyvah, eyvah *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi biraz Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Sen de benim gibi Aşk yorgunuymuşsun *** Yalan olup gidiyormuşsun Beni ne çok seviyormuşsun Masalmışsın meğer Bi' varmış bir yokmuşsun

Siyah Beyaz Günlerim Bak yüreğim senden öteye gitmiyor Seni sevdi başka sevda bilmiyor Yokluğunda hayatla barışmıyor off Çaresizliği anlatan şarkılar gibi Başka başka hayatlarda çalıp söylendik Son sahnesi ağlatan o filmler gibi Biz yazdık biz oynadık ve tükendik Olanlar aklıma bir türlü sığmıyor Sensizlik duygusu nefes aldırmıyor Siyah beyaz günlerim sensiz bitmiyor Yaşananlar önünde yaşanmayanlar var bide Kalbim takılmış plak gibi ismini heceliyor

Dilim Varmaz Gittin bu şehir çoktan yıkıldı Eksildiler tebessümler birer birer Gittin kanadım çoktan kırıldı Taşıdığım yüreğinin hakkını ver Bağırsam çağırsam kim dinleyecek Bizim şarkımızı kim söyleyecek Bu kalp yaptığını affetmeyecek Şimdi yoksun ya sen yanımda Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi Kime sarılır dertli gününde bilemem Yüreğine taş bas soranlara Sen söyle ben ayrıldım diyemem Kime inanır kalbim kime güvenir şimdi Kime sarılır dertli gününde bilemem Yüreğine taş bas soranlara Sen söyle ben ayrıldım diyemem Off dilim varmaz söyleyemem

Gülümse Aşkım Bu güneş bu dalgalar Bu sahil ve aşıklar içinde Yalnız bir kalp var Yaz gelmiş ısınmışız Açılmış saçılmışız Yaz gününde Kara kışa dönen var Tam da şimdi araman gerek Ne var ne yok anlatman gerek Sen demek can demek hayat / nefes demek Tamda şimdi araman gerek Ne haldeyim anlaman gerek Sen demek can demek hayat demek Ah ! Aşığınım Şu güneş şahidim dolunay sırdaşım Ah ! Aşığınım Bir ömür benim için gülümse aşkım Ah ! Aşığınım şu deniz şahidim yakamozlar sırdaşım Ah ! Aşığınım Sen bir ömür benim için gülümse Gülümse aşkım Sevmeyi sen öğrettin Sevilmeyi kez öyle Unutmayı öğretmedin bana Sensizliği de sevdim Sen vardın içinde Ama hayalin yetmiyor cana Tam da şimdi araman gerek…

Güvercin (Akustik) Bi' daha açar mı karanfil korkusuz? Bi' daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek cuma gününde Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel

Güvercin Bi' daha açar mı karanfil korkusuz? Bi' daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak Mübarek cuma gününde Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Bi' daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu Gitti, cancağızım gitti Bitti, son İstanbul Kaldırımlar zabıt tuttu Şahidiz hepimiz, her yer tetikti Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel Sen de çekip gitme Dayan be umudum Dön gel Dön gel Meydan okur hayat Pabuç bırakmaz ölüme Dön gel Dön gel

Oyna Sağıma baktım kafayı bulanlar Soluma baktım avlanan var Bu gece yarısı burada olanlar Tarzıma uymaz ama beni ne bağlar *** Oyna hadi hadi hadi oyna *** Yükünü tutmuş malı götürenler Özünü yitireni bize gönder Düzene uyma içine atma *** Hadi durma hadi hadi ses ver Oyna hadi hadi hadi oyna *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan geceyi patlat *** Kanıma dokunuyor gözlerinde kaybettiğim aşkı görmek İçler acısı bu hâllerimize her gün her gece yaşlar dökmek Yolumuza bakalım bundan böyle yok sevmek yok incinmek İşimiz gücümüz başaranları yermek kritize etmek politize etmek Aynı havayı solumamız tek ortak alanımızdı Onu da bok ettiniz ya nükleerdi organikti tüydü kıldı Eğitim azdı işine geldi hep susuldu göz yumuldu İç savaş masallarıyla onların da kasası doldu Politikalardan anlamam ben, sevgiyi bilirim en derininden Bak kalkmış eğlenmeye gelmiş herkes gece gece buralara zaten Aynaya baktım kendimi gördüm nasıl insandım sağır ve kördüm Bunları boşver kafana da takma ritmime ses ver, ses ver, ses ver *** Oyna hadi hadi hadi oyna *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan geceyi patlat *** C'mon everybody put your hands up Hadi dj hadi bizi oynat Kimini sağdan kimini soldan Kimini yandan ritmi patlat *** C'mon everybody put your C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put C'mon everybody put

Özlenensin Hatıranı bir gün olsun Söküp atmadım ben Kalbimden Kimse bilmez Şu gülen yüzümde bir hüzün saklı O da senden Teninden başka bir ten bana Dokunsa, kaç yazar? Duygular buz tutar Sorgusuz, sualsiz sevmeler İçinde kaybolur, gider kalbin Şimdi başka yerlerde, ışıklı şehirlerde Aldığım her nefeste özlenensin Şimdi başka yerlerde, dumanlı caddelerde Aldığım her nefeste özlenensin Ne hayaller kurmuştum İçinde sen ve ben (sen ve ben) Aa-ahh özlenensin O hayaller batar bu kalbime özlüyorken Hatıranı bir gün olsun Söküp atmadım ben Kalbimden Kimse bilmez Şu gülen yüzümde bir hüzün saklı O da senden Teninden başka bir ten bana Dokunmuş, kaç yazar? Duygular buz tutar Sorgusuz, sualsiz sevmeler İçinde kaybolur, gider kalbin Şimdi başka yerlerde, ışıklı şehirlerde Aldığım her nefeste özlenensin Şimdi başka yerlerde, dumanlı caddelerde Aldığım her nefeste özlenensin Şimdi başka yerlerde, ışıklı şehirlerde Aldığım her nefeste özlenensin Şimdi başka yerlerde, dumanlı caddelerde Aldığım her nefeste özlenensin Ne hayaller İçinde sen ve ben Aa-ahh özlenen sensin Şimdi başka yerlerde Aldığım her nefeste özlenensin Şimdi başka yerlerde Aldığım her nefeste

Sen Beni Unut Mademki kalmadı bende bir umut Bu elden gideyim, sen beni unut Mademki kalmadı bende bir umut Bu elden gideyim, sen beni unut Tesadüf olur da karşılaşırsak Tesadüf olur da karşılaşırsak Yabancı durayım, sen beni unut *** Kalbinden kalbime köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım, sen beni unut Sen beni unut Ben toprak olayım, sen beni unut Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım, sen beni unut *** Varsın da sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya, yerle bir olsun Varsın da sensizlik kaderim olsun Yıkılsın bu dünya, yerle bir olsun Dilersen ecelim elinden olsun Dilersen ecelim elinden olsun Ben toprak olayım, sen beni unut *** Kalbinden kalbime köz bırakmadan Ardından denecek söz bırakmadan Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım, sen beni unut Sen beni unut Ben toprak olayım, sen beni unut Maziden bir parça iz bırakmadan Ben toprak olayım, sen beni unut *** Ben toprak olayım Sen beni unut

Teslim Al Tehlike canları çalıyor kalbim Nerdesin kız seni bulmalıyım Dünden hazırım hem razıyım Zapturapta al kulun olayım Beni tanıman lazım Beni yaşaman lazım Ben herkesten farklıyım Ayırman lazım Beni tanıman lazım Beni yaşaman lazım Ben herkesten farklıyım Ayrılmam lazım *** Ya teslim al ya teslim ol Naparsan yap çılgın ol Ya esir al ya esir ol Naparsan yap özgür ol *** Sen bana bunu da yaptın ya Sonunda beni de kaptın ya Yatagına kucağına attın ya Helal olsun kız sana sana helal olsun Feda olsun aşk sana Sana feda olsun

Yaralı Sevdam Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya Öyle bir dert yükledin bana Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya Öyle bir dert yükledin bana *** Karanlığın içinde Kaç zamandır koynumda ateş Uçurumlar dibinde Görür mü insan, doğsa güneş? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni benden çalan günü hayatımdan Silemez miydim, silemez miydim? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni pamuklara sarıp ömür boyu Sevemez miydim, sevemez miydim? *** Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın? Öyle sevdim, ömürlük yandım Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın? Öyle sevdim, ömürlük yandım *** Karanlığın içinde Kaç zamandır koynumda ateş Uçurumlar dibinde Görür mü insan, doğsa güneş? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni benden çalan günü hayatımdan Silemez miydim, silemez miydim? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni pamuklara sarıp ömür boyu Sevemez miydim, sevemez miydim? *** A benim yaralı sevdam