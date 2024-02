Diken olsan ne yazar batsan kanatsan Kabuk tutsa her yanım sen Yardan öte olmuşsun Beni sen doldurmuşsun Herkese öfkeliyim sen yoksun diye Bilemezler…Sevemezler Sen ve ben günah olmuşuz İstemezler…Silemezler Çünkü biz aşkın dibine vurmuşuz Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam *** Senin gibi bağışlamazlar Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam Senin gibi senin gibi senin gibi Aaah nerde… Diken olsan ne yazar batsan kanatsan Kabuk tutsa her yanım sen Yardan öte olmuşsun Beni sen doldurmuşsun Herkese öfkeliyim sen yoksun diye Bilemezler… Sevemezler Sen ve ben günah olmuşuz İstemezler… Silemezler Çünkü biz aşkın dibine vurmuşuz Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam Senin gibi bağışlamazlar Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam Senin gibi senin gibi senin gibi Aaah… Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam Senin gibi bağışlamazlar Anlatsam anlamazlar Sır versem saklamazlar Bir gün köşeye sıkışsam Senin gibi senin gibi senin gibi yar

Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın